Cameroun :: Évaluation Du Partenariat Fecafoot-One All Sports : Déception À Un An De La Fin

Alors que le contrat de partenariat entre la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) et One All Sports approche de son terme en 2025, il est essentiel de faire un bilan de cette collaboration. Annoncé comme un catalyseur pour le développement du football camerounais, ce partenariat a généré des attentes importantes et a été scruté avec attention par les observateurs du monde du football.

Selon les termes initiaux du contrat dévoilés en 2022, celui-ci devait rapporter annuellement un montant substantiel de 1 milliard de FCFA à la Fecafoot. De plus, One All Sports s'était engagé à fournir des équipements d'une valeur estimée à environ 655 millions de FCFA chaque année, ainsi qu'à mettre à disposition un bus de standing VIP pour les Lions Indomptables à partir de 2023.

Cependant, à un an de la fin de cette entente, il est nécessaire de constater que plusieurs aspects du partenariat n'ont pas été respectés. Premièrement, en ce qui concerne les aspects financiers, le montant annuel de 1 milliard de FCFA n'a pas été versé à la Fecafoot tel que convenu. De même, l'engagement de One All Sports à fournir les équipements promis n'a pas été honoré.

En outre, la mise à disposition du bus de standing VIP pour les Lions Indomptables dès 2023 n'a pas été observée, ce qui soulève des questions quant à la capacité de One All Sports à respecter ses engagements contractuels.

En conclusion, alors que le partenariat entre la Fecafoot et One All Sports touche à sa fin, il est impératif de mener une évaluation approfondie de ses impacts réels sur le football camerounais. Au-delà des promesses initiales, il est crucial de déterminer si ce partenariat a réellement contribué au développement du football au Cameroun, et s'il a été géré de manière transparente et responsable. Cette analyse critique permettra non seulement d'identifier les lacunes de ce partenariat, mais aussi de tirer des leçons précieuses pour l'avenir des collaborations similaires dans le domaine du sport.