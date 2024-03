Faux Et Usage De Faux: Le Médiateur Universel Interpelle Le Patron De La Police Camerounaise :: Cameroon

Dans un texte parvenu à la rédaction de camer.be, le président national du Mouvement Populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR) et par ailleurs médiateur universel, s'insurge contre un grossier montage réalisé par des cybercriminels sur un document sensé émaner du Ministre de l’Administration territoriale et revêtu de sa « sa signature ». Il interpelle de ce fait Monsieur le Délégué Général à la sureté nationale

L'intégralité de la lettre en dessous

"Monsieur le Délégué Général à la sureté nationale

PLAINTE CONTRE INCONNU POUR- FAUX ET USAGE DE FAUX- CYBERCRIMINALITE- TROUBLE DE L’ORDRE PUBLIC- ATTEINTE A L’IMAGE ET AU CREDIT DU CAMEROUN

Monsieur le Délégué Général,

J’ai l’honneur de solliciter votre haute attention, à l’effet de porter plainte contre inconnu, pour les griefs spécifiés ci-dessus., au regard du caractère manifestement douteux d’un document en circulation, sensé émaner du Ministre de l’Administration territoriale et revêtu de sa « sa signature ».

A l’observation minutieuse, il apparaît qu’il s’agit d’un grossier montage réalisé par des techniques de scannage informatique. Un logiciel aurait tout simplement été utilisé pour réaliser cette entreprise criminelle. Pour ne s’attarder que sur quelques éléments : la date de référence est mal modifiée, 20223 ; le cachet du ministre qui aurait dû être sous l’écriture, est ici le cachet est frappé sur l’écriture ; l’image dégradée est à dessein.

Si les motivations des auteurs, bénéficiaires, seraient faciles à mettre en évidence, il reste à identifier les autres membres du réseau de gangsters dont certains pourraient être, malheureusement tapis dans le ministère même. Il se trouve d’ailleurs que dans une MISE AU POINT deux jours avant, j’avais déjà émis des réserves, connaissant la pratique et les usages de notre gouvernement, de même que la rigueur du Ministre de l’Administration territoriale sur ces questions.

Dans l’attente, hautes et citoyennes considérations./.

PJ : 2

Copie : MINAT ; ANTIC ; PM ; MINJUSTICE"