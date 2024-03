Cameroun :: Rigobert Song Retrouve Enfin La Paix :: Cameroon

Rigobert a finalement pris la plume hier pour adresser une lettre ouverte au peuple camerounais. Dans cette missive, il exprime sa gratitude envers tous ses supporters ainsi qu’à l’ensemble du comité exécutif pour avoir cru en lui. Cependant, il reconnaît humblement qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes. Il y a deux ans, mes prédictions quant à sa nomination semblaient être le fruit d’une plaisanterie, mais qui sommes-nous pour prétendre être écoutés ? Comme le poète Rimbaud nous le rappelle, il est parfois nécessaire d’avoir un soupçon de clairvoyance, mais lorsque nous prenons la parole, nos paroles sont souvent perçues comme de simples incantations nées de nos propres fantaisies.

L’échec de Song Rigobert au sein de l’équipe nationale réside dans la croyance de certains Camerounais selon laquelle certains individus détiennent des privilèges supérieurs à ceux des autres. Ce que Rigobert Song a vécu est une véritable humiliation. Jamais auparavant un entraîneur de l’équipe nationale camerounaise n’avait connu une désillusion aussi profonde. Cependant, il est indéniable que Rigobert Song reste une figure respectée et appréciée, en dépit de son départ. Sa modestie et son charisme continueront à le faire résonner dans le cœur des Camerounais. Je suis convaincu que son déclin est davantage attribuable à la perte de ses capacités physiques qu’à ses compétences techniques.

Au cours des dernières années, sa santé était précaire, mais son attachement indéfectible envers son pays l’empêchait de décliner l’appel du peuple. Néanmoins, on ne doit jamais laisser les revers des deux dernières années éclipser les victoires historiques qu’il a remportées. C’est sous la direction de Rigobert Song que l’équipe nationale a connu certains de ses moments les plus glorieux. Rappelons notamment la victoire mémorable à Blida, un exploit qui restera gravé dans les mémoires. Sans oublier la remontada légendaire contre la Serbie en coupe du monde qatarien, où les Lions ont renversé un retard de deux buts.

Le plus somptueux de tous est et restera la victoire historique face au Brésil, sous les yeux de trois milliards de téléspectateurs dans le monde. Le fait marquant demeure le statut de premier entraîneur africain à battre le Brésil en phase de poules, un exploit sans précédent dans l’histoire. Il convient également de saluer les matchs palpitants contre la Gambie et la qualification obtenue face au Burundi à Garoua. Ces triomphes indéniables surpassent de loin les défaites subies sous sa direction. Cependant, reconnaissons que le chemin parcouru par Rigobert Song n’a pas été facile, notamment avec la présence étouffante d’un mentor, qui aspirait à être expert en toutes choses.