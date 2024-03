Belgique :: Ce Que Les Belges Dépensent En Ligne En 2024 :: Belgium

L’e-commerce étant à son apogée, les consommateurs en Belgique multiplient également leurs achats en ligne. Les chiffres sont révélateurs, 7.9 milliards d’euros ont été dépensés au cours du premier trimestre de l’année 2023, soit une hausse de 9.4% par rapport à l’année dernière. D’après la fédération belge de l’e-commerce, une somme colossale de 83 millions d’euros a été allouée aux achats en ligne.

BeCommerce estime alors que le sport et les loisirs gardent la tête de liste en représentant 17.7% du total de l’achat. Viennent ensuite les télécommunications avec une part importante de 16.9%. Visiblement, les Belges sont friands des produits pour maison et jardin, sachant que les achats de ces derniers constituent 15.4% du volume des courses. L'électroménager occupe les 8.8% tandis que les médias et les divertissements représentent seulement 9.9% du marché. Il n’y a que les jeux d’argent qui ont connu une certaine baisse. Cette diminution de fréquentation est constatée sur la majorité des sites de jeux même si le top 10 casino en ligne belgique conserve un bon nombre de joueurs Belges et reste une distraction appréciée. D’après Greet Dekocker, la réforme sur la législation dans ce secteur en est le principal auteur. La législation étant plus stricte, les joueurs sont réticents à l’idée de dépenser leur argent dans les jeux de hasard en ligne.

Les achats sur les boutiques en ligne ne sont pas les seuls à avoir explosé. En effet, les services ont aussi connu une augmentation majeure. D’après les chiffres, l’achat des biens de consommations correspond aux 65% du volume de transactions, contre 35% pour les services. Mention spéciale pour les assurances dont les achats en ligne voient une nette augmentation (43%). La digitalisation de cette activité incite les clients à valider leur contrat en ligne. Cela en va de même pour les services de transport publics dont l’augmentation est de 35%. En clair, les Belges font de plus en plus recours à internet pour leurs besoins de la vie courante.

Conformément au même sondage effectué par BeCommerce, la grande majorité des consommateurs (98%) effectue leurs courses depuis leur domicile, 14% depuis leur lieu de travail et 7% pourcent dans les transports publics. Ce qui n’est guère étonnant, sachant que 88% de ces acquisitions se font par smartphone. Ceci étant dit, les belges profitent de leurs heures perdues pour faire leurs emplettes. Ce qui est surprenant, c’est que les gens achètent plus dans la semaine (85%) que durant le week-end (59%). 68% du remplissage du panier virtuel se fait dans la soirée contre 49% pour les achats dans l’après-midi. D’après les chiffres, les clients dans l’intervalle d’âge de 18 à 24 ans privilégient plutôt la nuit pour remplir leur panier.

En ce qui concerne le parcours d’achat, 29% réalisent leurs courses directement depuis les moteurs de recherche, tandis que 28% optent principalement pour les boutiques en ligne spécialisées. Les Marketplaces d’envergure comme Bol et Amazon sont les points de départ pour ces acheteurs, mais ils finissent par acheter sur une panoplie de plateformes plus ou moins connues.