Cameroun :: Albert Dzongang : « Paul Biya Ne Peut Pas Gagner Une Élection », Une Prise De Position Sans Équivoqu :: Cameroon

L'homme politique Albert Dzongang a récemment accordé une interview à Sacré Matin, diffusée sur Balafon Radio, où il a exprimé des critiques virulentes à l'égard du président camerounais Paul Biya. Selon Dzongang, "Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Son bilan étant négatif, même sa propre famille ne peut pas le voter."

Lors de cette entrevue, Albert Dzongang a également abordé la question de la non-violence en politique. Il a rappelé son engagement en faveur du dialogue et de la construction plutôt que de la destruction. "Moi quand j'ai reçu Lapiro de Mbanga (RIP), je lui ai dit que dans ma conception (je suis fils d'upéciste), quand on bâtit on ne détruit pas, on peut revendiquer sans détruire, je lui ai demandé de dire à ses gars de ne plus casser."

Albert Dzongang a également souligné l'importance du sacrifice pour le peuple et de la défense des droits des citoyens. Il a rappelé ses propres actions en ce sens, notamment sa participation à des marches pacifiques qui lui ont valu d'être emprisonné. "Quand tu aimes le peuple, tu te sacrifies pour le peuple... Moi j'ai marché 2 fois et j'ai été en prison. Il faut montrer au peuple que vous êtes capable de le défendre... Le peuple n'est pas dupe."

Par ailleurs, Dzongang a critiqué ceux qui font de la politique sans avoir un minimum vital assuré, soulignant que la politique ne devrait pas être un moyen de recherche de bénéfices personnels. "Ne peut faire de la politique pour défendre les autres, que celui qui a un minimum vital. Tu ne peux pas manger 3 fois par jour et dire que tu te bats pour le peuple... Les gens se retrouvent partout à part pour chercher leur part..."

Enfin, Albert Dzongang a laissé entendre qu'il prépare un livre dans lequel il dévoilera des révélations sur ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale. Il a prévenu que ces révélations pourraient choquer certains. "Quand je mettrai mes mémoires de ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale dans un livre, vous allez fuir..."

Les déclarations d'Albert Dzongang mettent en lumière les tensions politiques et les critiques croissantes à l'égard du président Paul Biya, ainsi que l'importance de la non-violence et de la transparence en politique.