Royaume-Uni :: Manchester City - Manchester United : Le Derby Mancunien Promet Des Étincelles

La 27ème journée de PREMIER LEAGUE promet de chaudes empoignades a l’exemple de la rencontre du 03 mars prochain à avec une chaude explication entre deux clubs de la même vile qui ont envie de montrer autre chose dans ce championnat qui tire à sa fin. Un match qui aura toute une autre coloration et donc le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire le bon choix à travers Supergooal !

L’affiche MANCHESTER CITY – MANCHESTER UNITED est la courroie de transmission pour passer une semaine fantastique et tranquille. Un match qui vaudra tout son pesant d’or au vu des forces en présence et de l’enjeu de cette rencontre au classement. Jouant sur son terrain avec sa cote de 1.29, MANCHESTER CITY deuxième au classement qui a retrouvé son meilleur niveau est le favori de ce duel et compte bien le démontrer sur le terrain pour faire la différence en venant à bout de son adversaire et concurrent cette saison afin d’obtenir un résultat satisfaisant qui lui fera un grand bien au classement en maintenant son rang. Les poulains de PEP GUADIOLA sont sur une bonne ascendance et devraient poursuivre sur cette dynamique pour rester en embuscade derrière le leader actuel du championnat.

Pour MANCHESTER UNITED sixième au classement avec sa cote de 8.42 qui sort d’une défaite à domicile entend réaliser un match exceptionnel face à son frère ennemi qui présente une meilleure forme et obtenir un résultat satisfaisant. La tâche ne s’annonce pas simple ni facile mais il faudra aller chercher au fond de soi pour briser le mythe et ainsi se refaire le plein de confiance pour la suite de ce championnat qui s’anime au fil des journées.

Ce sera d’ailleurs le 45ème match depuis 2008 entre les deux clubs toute compétition confondue avec un avantage pour les CITIZENS de MANCHESTER CITY qui totalisent 20 victoires contre 19 pour les RED DEVILS de MANCHESTER UNITED et 5 matchs nuls.

