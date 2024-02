Cameroun :: Présentez-Vous Dans L’antre D’un Dragon À Ciel Ouvert Avec Le Jeu Dragon Tribe De Supergooal :: Cameroon

Dragon Tribe est la machine à sous développée par le célèbre studio NoLimit City. Il est devenu populaire parmi les joueurs pour son moteur passionnant et ses illustrations de haute qualité. Ce jeu se déroule dans l'antre d'un dragon à ciel ouvert. Il présente des roches, du feu, de la lave et un trésor en arrière-plan. Les bobines sont enfermées dans une grande structure en pierre qui fait partie de l'antre. Dans l'ensemble, Nolimit City a fait un travail solide avec l'atmosphère.

En ce qui concerne le gameplay, Dragon Tribe propose par défaut six rouleaux et quatre rangées c'est-à-dire une grille 6x4. Cette configuration de départ offre 4 096 voies de cheminement. Vous pouvez débloquer deux lignes supplémentaires pour un total de six grille 6x6. Lorsque les six rangées sont actives, vous profiterez d'un maximum de 20 736 façons de gagner. Les paiements sont formés en faisant atterrir des symboles correspondants dans des rouleaux adjacents. Toutes les combinaisons payantes doivent commencer sur le premier rouleau.

