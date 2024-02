Cameroun :: Lettre D’information Pour L’urgente Attention De La Communauté Bangou :: Cameroon

Recommandation de ne pas céder à la provocation, de ne pas suivre les hors la loi, de rester calme et de respecter les institutions républicaines



Ce samedi 24 Février 2024, un groupe d’individus notoirement connus comme des fauteurs de troubles, notamment les sieurs Tiameni Luther, Seudieu Jean et Tayo Sébastien, avec en tête le sieur Ngambou Maurice, ont entrepris une marche bruyante avec des bousculades sur l’axe national au lieu-dit carrefour Bangou. Ils ont semé la pagaille et déversé des slogans. Les populations en ce jour de marché, se sont retrouvés face à une situation de perturbation lourdement préjudiciable pour leur liberté d’aller et de venir, pour leurs différentes opérations et transactions. Par ailleurs, la circulation a été perturbée, assimilable à une véritable coupure de route par des bandits. Il est important de signaler que ces individus sont actuellement poursuivis devant le tribunal criminel à Bafoussam pour de multiples autres forfaits comprenant des tentatives de meurtre.

Il s’agit d’une énième provocation directe à l’endroit des autorités, surtout à l’endroit du nouveau Sous-Préfet à peine installé. Bien évidemment les autorités locales et nationales, ainsi que les élus, ont été promptement informés et des enquêtes ont été immédiatement instruites.

Le deuxième acte de cette même clique de fauteurs de troubles, est intervenu peu après, dans le courant de l’après-midi, avec la publication d’un communiqué séditieux, portant gravement atteinte à la légalité et à la légitimité des associations qui encadrent les communautés Bangou de Douala et de Yaoundé. En effet des individus sans droits ni titres, et donc sans aucune qualité, mais bien connus encore comme des prêcheurs de désordres et de violences, agissant en toute violation des rites et des coutumes, se sont auto-proclamés chefs des quartiers. Ces brebis égarées ont cru annoncer la destitution des chefs des communautés, pour ensuite s’offrir le luxe, par pure folie, d’introniser quelques comparses.

Prenant mes responsabilités, j’ai le devoir de vous informer, que des enquêtes minutieuses sont également engagées dès cette nuit, pour traiter ces actes globalement comme une pure programmation de rébellion.

Il se dégage très clairement, que ce sont les héritiers sanguins de la même souche coutumière, qui avait plongé Bangou dans le maquis criminel il y a plus de sept décennies, à ne pas confondre avec la lutte nationaliste, qui sont de retour avec les mêmes pratiques. Le grand patron derrière, a maintes fois déclaré être disposé à investir des milliards pour parvenir à ses fins, à défaut de quoi, le village sera à feu et à sang.

Je recommande en conséquence à tous les Bangous, réunis dans leurs diverses associations, de rester calme, de poursuivre sagement leurs œuvres de développement, d’entraide, de la paix et de dialogue, dans le respect strict des institutions républicaines. Cette rébellion sera écrasée comme toutes les autres et l’Etat de droit triomphera. Notre pays aspire à la paix sur l’ensemble du territoire et personne ni aucun groupe qui joue avec le feu ne sera pardonné. Les voyous de ce samedi ont fait déborder le vase et ils seront promptement punis./.