Cameroun :: Panne Électrique Majeure À Douala : Plusieurs Quartiers Affectés :: Cameroon

Une nouvelle alarmante secoue la ville de Douala, alors que plusieurs quartiers des zones 2, 3 et 5 sont touchés par une panne électrique majeure. En effet, Eneo Cameroon, le principal fournisseur d'électricité du pays, a annoncé à sa clientèle qu'un incendie s'est déclaré dans une galerie de câbles souterrains le mercredi 21 février en soirée, entraînant des conséquences désastreuses sur le réseau de distribution.

Selon les informations fournies par Eneo Cameroon, cet incendie a endommagé plusieurs grandes lignes de distribution, ce qui a entraîné l'indisponibilité de l'alimentation électrique dans plusieurs quartiers desservis par ces lignes. Les habitants des zones 2, 3 et 5 se retrouvent ainsi privés d'électricité jusqu'à nouvel ordre.

Les équipes techniques d'Eneo Cameroon sont actuellement mobilisées sur le terrain pour évaluer l'étendue des dégâts et organiser les réparations nécessaires. Cependant, il est à noter que les dégâts sont importants et que les travaux de réparation pourraient prendre plus de 24 heures.

Cette situation engendre évidemment d'importants désagréments pour les habitants des quartiers touchés, qui se retrouvent privés d'électricité pour une durée indéterminée. Les activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont fortement perturbées par cette panne imprévue.

Face à cette situation, Eneo Cameroon invite ses clients affectés à faire preuve de patience et les assure que tout est mis en œuvre pour rétablir au plus vite l'alimentation électrique dans les zones touchées. Des équipes d'intervention sont déployées sur le terrain afin de résoudre ce problème dans les meilleurs délais.

En attendant, les habitants des quartiers impactés sont invités à prendre les précautions nécessaires pour faire face à cette période sans électricité. Eneo Cameroon s'engage à tenir sa clientèle informée de l'évolution de la situation et à fournir toutes les informations nécessaires concernant les réparations en cours.

Cet incident rappelle l'importance cruciale de maintenir et de surveiller régulièrement l'infrastructure électrique pour éviter de tels désagréments. Espérons que les équipes techniques parviendront à résoudre rapidement cette situation afin de limiter les perturbations pour les habitants de Douala.