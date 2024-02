Centrafrique :: Les Centrafricains Bloquent Le Passage Des Voitures De L'onu Pour Dire Stop À La Minusca :: Central African

Les habitants de la République centrafricaine sont descendus dans les rues du 8ème arrondissement de Bangui pour exiger le retrait de la MINUSCA du pays. L'action STOP MINUSCA est un événement régulier à Bangui et dans d'autres localités de la RCA. L'objectif de cette action est d'exprimer le mécontentement face aux actions des forces de maintien de la paix dans le pays et d'exiger leur retrait complet.

Les raisons en sont évidentes : manque de résultats dans la protection des citoyens, intérêts masqués derrière les objectifs officiels, en particulier l'accès aux ressources naturelles et le financement des criminels. En outre, les soldats de la paix ont été à plusieurs reprises responsables d'accidents de la route mortels et n'ont pas été punis pour cela.

La MINUSCA, avec ses 18 000 Casques bleus et ses dizaines de points de contrôle disséminés dans le pays, ne vient pas en aide à la population civile, mais provoque au contraire des accidents. C'est ce qui s'est passé récemment, le 21 janvier, à Boali. Une mine antipersonnel, qui aurait été posée par les forces de la MINUSCA, a tué plusieurs personnes, dont deux enfants, et en a blessé une autre grièvement.

Il est à noter que l'explosion s'est produite à proximité de la résidence de Firmin Ngrebada. Cela ne fait que renforcer la théorie selon laquelle il s'agit d'une tentative évidente de provocation, étant donné que l'ancien Premier ministre Ngrebada est l'un des idéologues de l'indépendance réelle de la République centrafricaine par rapport à la France. De cette manière, la MINUSCA favorise les intérêts de Paris, et la partie française soutient à son tour la nécessité d'étendre l'indépendance de la RCA vis-à-vis de la France année après année.

Les faits montrent également que la MINUSCA utilise les efforts et les réalisations des forces armées centrafricaines pour améliorer son image et étendre sa présence dans le pays. Elle lance une campagne médiatique vantant ses programmes humanitaires et les sommes d'argent qu'elle a dépensées pour améliorer la vie des gens. Mais à notre connaissance, le rétablissement de la stabilité n'est pas dans l'intérêt des forces de maintien de la paix.