Cameroun :: Condoleances Fratrernelles, Sincere Compassion Et Soutien Moral A La Famille Atangana Kouna :: Cameroon

Monsieur le Ministre, Dr. Basile Atangana Kouna, Cher compatriote et très cher frère,

J’ai appris avec une profonde tristesse, le décès brutal de notre fils, jeune compatriote et jeune commis de l’Etat, Atangana Kouna Hervé Patrick, à seulement 35 ans d’âge.

Vous venez de perdre ainsi, et sans aucun doute, le premier bras de relève de votre âme sur terre, une irremplaçable expression de vos œuvres humaines, et le fil de la mémoire de votre nom parmi les hommes. Quant à notre pays, c’est un fragment témoin de ce que le destin construit et prépare pour une nation à travers la jeunesse, qui s’est brisé.

Je mesure, cher compatriote, l’immensité de la peine, la dimension inconsolable de la perte, la tragédie d’un chef de famille de surcroît loin de l’événement. Je me range à votre douleur pour mieux vous exprimer ma compassion ainsi que ma pleine solidarité. En effet la perte d’un enfant, d’un préposé au trône familial, casse complètement et pour longtemps, la dynamique rangée et arrangée dans les esprits, dans les faits, et dans les temps. Que dire vraiment !

Mon très cher compatriote et papa d’Hervé Patrick, puisse vos larmes devenir les sources de lumière qui permettent aux hommes, de mieux appréhender la banalité de notre existence sur terre, de même que la futile vanité de nos multiples prétentions !

Vous ne pleurez pas ce beau et pétillant garçon de la tendre fleur de l’âge tout seul, nous le pleurons tous, la nation entière, ceux qui, parents, vrais parents, connaissent la valeur, le sens, la signification, le rôle, la place et la sublime symbolique du socle d’éducation qui s’en va ainsi, qui se perd ainsi dans les ténèbres de la mort. Quoi dire à la maman ? Comment consoler la si jeune veuve ? TERRIBLE !

Soyez fort, même loin, et soyez assuré que même critiqué, marginalisé ou sanctionné pour quelques écarts de conduite, la patrie continue de vous compter parmi les siens, et de faire de votre deuil, du deuil de cet enfant, de ce citoyen, son deuil dans tous les sens du terme. Nous sommes avec vous.

Condoléances infinies, condoléances à la famille

Avec ma plus haute et sincère élévation citoyenne, fraternelle

L’âme de Hervé Patrick Atangana Kouna reposera en paix./.