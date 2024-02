Cameroun :: Martinez Zogo : Pourquoi Ferdinand Ngoh Ngoh Doit Être Entendu :: Cameroon

Les récentes révélations dans l'affaire tragique du journaliste Martinez Zogo ont ébranlé le Cameroun, mettant en lumière des liens troublants entre plusieurs acteurs clés, dont le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Les éléments recueillis laissent entrevoir une implication possible de ce dernier dans l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo, jetant ainsi une ombre sur l'intégrité des plus hautes sphères du pouvoir.

Martinez Zogo, la victime de ce drame, avait eu des rencontres répétées avec Ferdinand Ngoh Ngoh dans sa résidence de Nyom près de Yaoundé. Ces rencontres, initiées par l'entremise d'une musicienne camerounaise résidant au Canada, ont progressivement tissé des liens entre Zogo et Ngoh Ngoh. Des relevés téléphoniques ont également révélé des contacts réguliers entre Zogo et des proches de Ngoh Ngoh, notamment Martin Stephane Savom, le maire de Bibey, arrêté pour complicité dans cette affaire.

Justin Danwe, identifié comme le chef du commando responsable de l'enlèvement de Zogo, avait des liens connus avec Ferdinand Ngoh Ngoh. Le remplacement soudain de son chauffeur lors de l'opération d'enlèvement, sur les indications de Ngoh Ngoh lui-même, soulève des questions troublantes. De plus, la transmission d'un faux procès-verbal à RSF, impliquant injustement d'autres personnalités politiques, semble avoir été orchestrée pour détourner l'attention des véritables coupables.

Une coupure ciblée d'internet pendant l'opération d'enlèvement, une action que seuls quelques initiés pouvaient autoriser, pointe également vers une possible complicité au plus haut niveau. De plus, l'amitié étroite entre Martin Savom, proche de Ngoh Ngoh, et la proximité géographique avec le lieu de torture de Zogo soulèvent des soupçons supplémentaires.

Face à cette accumulation troublante de preuves, il est impératif que Ferdinand Ngoh Ngoh soit convoqué pour fournir des explications. Les enregistrements téléphoniques entre lui et Savom, ainsi que d'autres éléments retrouvés dans les téléphones saisis, indiquent clairement un rôle potentiellement central dans cette affaire.

Alors que le pays cherche des réponses et que la justice cherche à établir la vérité, la convocation de Ferdinand Ngoh Ngoh apparaît comme une étape cruciale dans la quête de justice pour Martinez Zogo et sa famille. L'opinion publique exige des réponses, et seule une coopération totale des autorités permettra de restaurer la confiance dans les institutions du pays.