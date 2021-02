AFRIQUE :: Qu'est ce qui explique le silence total des autorités camerounaises face au décès de Norbert Owona ? :: AFRICA

Il y a quelques mois, tout le Cameroun sportif a été choqué de voir les images de Norbert OWONA, ancien international camerounais, ancien capitaine de l’Union de Douala, rongé par la maladie, complètement abandonné, devenu sans abri et dormant sur des cartons rangés devant une maison qu quartier New-Bell à Douala

Mercredi dernier (03 février 2021, ndlr), Norbert Owona s’en est allé, dans l’abandon et l’indifférence de la nation à qui il a tout donné.

En ce moment où l’Afrique du football se retrouve au Cameroun, et que l’équipe locale jouait la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations, on n’a même pas eu l’élégance de lui accorder une minute de silence. Idem pour le match de classement qui oppasait hier l'équipe du Mali à celle du Cameroun, aucun mot de compassion du pays organisateur, ni de la CAF en la mémoire de celui qui en en 1972,participe à la coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables du Cameroun.

Premier sportif originaire du quartier New- Bell à jouer à l’équipe nationale, Norbert Owona était également le tout premier footballeur à s’acheter une voiture à Douala en 1968.

Né en 1951 au quartier New-Bell, Norbert Owona était un footballeur talentueux des années 60 – 70. «Avec le brassard de capitaine de l'Union sportive de Douala, il remporte un doublé, coupe et championnat en 1969. Auteur du 3ème but lors du match de classement lors de la CAN 1972 face au Zaïre, l’ancien capitaine des Lions indomptables avait avoué avoir saisi à plusieurs reprises les autorités camerounaises sur sa situation.

Rappelons qu’en 2018, Samuel Eto’o avait promis d’offrir une maison à Norbert Owona tout en lui faisant un don de 500 000 F CFA (environ 760 euros) pour subvenir à ses besoins essentiels.

Norbert Owona, abandonné à son sort, est décédé le mercredi 3 février, à Douala en pleine rue à New Bell des suites de maladie. Aucun mot de compassion de la part des autorités Camerounaises... Le buteur historique de la Can 1972 n’a même pas eu droit à une minute de silence accordée par la CAF au moment où l'Afrique du football est au Cameroun à l'occasion de la CHAN 2021 dont la finale aura lieu aujourd'hui (Dimanche 07/02/2021). Rip l'artiste... Que ton âme repose en paix.

Selon vous, qu'est ce qui explique le silence total des autorités camerounaises face au décès de Norbert Owona ? Tel est la question de la semaine.

Selon vous, qu'est ce qui explique le silence total des autorités camerounaises face au décès de Norbert Owona ? Tel est la question de la semaine.