Le Rwanda Rejette L'appel Des États-Unis Pour Le Retrait Des Troupes Du Congo

Les autorités rwandaises ont rejeté lundi l'appel des États-Unis demandant le retrait des troupes rwandaises et des systèmes de missiles anti-sol-air de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où Kinshasa, les Nations unies et plusieurs chancelleries occidentales affirment que l’armée rwandaise est présente aux côtés des rebelles du M23 depuis deux ans.

Dans un communiqué publié par le ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali a déclaré que la déclaration du Département d'État américain du 17 février 2024 offre une image profondément tronquée de la réalité et est en contradiction flagrante avec l'esprit du processus de renforcement de la confiance initié par la Directrice du Renseignement National américain en novembre 2023.

Le Rwanda affirme défendre son territoire alors que la RDC procède à un « renforcement militaire spectaculaire » près de sa frontière.

Kigali soutient fermement une résolution politique de la question du M23 par les Congolais eux-mêmes et s'oppose catégoriquement à toute nouvelle tentative d'externalisation forcée de ce problème sur son territoire. Le Rwanda accuse également la RDC de soutenir les rebelles des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) repliés depuis 30 ans dans l'est congolais.

Le département d’État américain a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma conformément aux processus de Luanda et de Nairobi. Les États-Unis ont également condamné le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et ont appelé à un retrait immédiat des troupes rwandaises de la RDC.

La porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, a déclaré que le président congolais ne dialoguerait pas avec le M23 mais avec le Rwanda et pas à n'importe quel prix.

La rébellion du M23 s’est emparée de la majeure partie de deux des six territoires de la province du Nord-Kivu et s'est rapprochée d'une trentaine de kilomètres de la ville de Goma. Des combats ont éclaté dans la région et ont abouti à des frappes aériennes, endommageant deux avions civils et causant la mort de deux soldats sud-africains sous la bannière de la force de la communauté des États d’Afrique australe (SADC).

La situation reste tendue dans la région alors que les appels à un dialogue politique et à un règlement pacifique du conflit se multiplient.