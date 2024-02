Guinée :: Mamadi Doumbouya Annonce La Dissolution Du Gouvernement :: Guinea

C’est désormais officiel. Le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a dissous dans la soirée de ce lundi 19 février 2024, le Premier Ministre Dr Bernard Goumou et toute son équipe gouvernementale. Il l’a fait savoir à travers un communiqué lu par le ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Général Amara Camara, entouré par des autorités militaires.

"Le gouvernement est dissous" et "la gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement", a dit un porte-parole de la junte, le général Amara Camara, devant une vingtaine de militaires en tenue, dont certains masqués et arborant des armes.

Il n'a donné aucune raison à la dissolution du gouvernement, ni donné de date pour en annoncer un nouveau.

Le communiqué précise que la gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinets, les Secrétaires Généraux et les Secrétaires Généraux adjoints, jusqu’à la mise en place du nouveau gouvernement