Cameroun :: Lutte De Pouvoir À La Snh : Biya S'oppose Au Limogeage De Moudiki

Dans les coulisses du pouvoir camerounais, les intrigues et les luttes de pouvoir ne cessent de se déployer. Le récent épisode autour du limogeage avorté d'Adolphe Moudiki, ancien directeur général de TRADEX, société détenue majoritairement par la Société nationale des hydrocarbures (SNH), offre une illustration saisissante de ces tensions internes.

Le 12 décembre 2019, lors d'un conseil d'administration extraordinaire, Jean Perrial Nyodog a été brusquement démis de ses fonctions de directeur général de TRADEX, malgré les résultats positifs qu'il avait obtenus pour la société en 2018. Cette décision, en apparence surprenante, cache en réalité une toile complexe d'allégeances et de rivalités au sein du cercle de pouvoir.

Adolphe Moudiki, alors directeur général de TRADEX, a été accusé d'avoir trahi les intérêts de son mentor en se rapprochant du secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Cette proximité avec une figure aussi influente que Ngoh Ngoh aurait inquiété Jean Perrial Nyodog, qui aurait cherché à évincer Moudiki de son poste.

Ngoh Ngoh, également président du Conseil d'administration de la SNH, a tenté de convaincre le président Paul Biya de la nécessité de remplacer Moudiki, arguant de sa prétendue incapacité à diriger la SNH en raison de problèmes de santé. Cependant, lors d'une rencontre avec Biya, Moudiki a eu l'occasion de se défendre en personne.

Le face-à-face entre Biya et Moudiki a été décisif. Malgré les manœuvres de Ngoh Ngoh, Biya a refusé de céder aux pressions et a choisi de maintenir Moudiki à son poste. Cette décision a non seulement marqué le rejet du plan de Ngoh Ngoh, mais a également renforcé la position d'Adolphe Moudiki au sein de la SNH.

L'échec de Ngoh Ngoh à évincer Moudiki de la SNH a laissé entrevoir les limites de son pouvoir et a déclenché une série de tensions persistantes au sein des cercles de pouvoir camerounais. La rivalité entre Ngoh Ngoh et Moudiki s'est intensifiée, menant à une véritable guerre froide au sein de la SNH et de ses filiales.

Cette saga politique n'a pas seulement des répercussions au niveau institutionnel, elle a également des conséquences personnelles. Les relations entre les épouses de Moudiki et de Ngoh Ngoh, autrefois amicales, se sont détériorées en raison des tensions entre leurs maris respectifs.

Au final, l'échec de Ngoh Ngoh à prendre le contrôle de la SNH et à évincer Moudiki illustre la complexité des jeux de pouvoir au sein du gouvernement camerounais. Cette bataille pour le contrôle des ressources stratégiques du pays continue de faire rage dans les coulisses du pouvoir, laissant présager de nouveaux rebondissements dans un avenir proche.