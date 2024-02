Cameroun :: Il Y A Là, Quelque Chose De Divin :: Cameroon

Naitre au cœur de la luxuriante forêt équatoriale, là où les murmures des orang-outan, des singes et des gorilles se mêlent en une symphonie sauvage toute la nuit, où la présence de l’homme ne trouble guère leurs âmes libres. Dans cet Eden où les fourmis magnans tracent leurs sentiers à travers les pistes des champs, où l’eau pure jaillit des sources et où la rosée du matin gouverne à l’aurore. Chaque jour, sous le regard bienveillant du papa ou de l’oncle, on se rend aux champs pour y labourer la terre, ne prenant repas qu’à la tombée du jour, lorsque le couscous fumant embaume ces modestes maisonnées.

Les matins appellent à l’école, un chemin sinueux à travers les sentiers pour atteindre les salles de classe, où même la craie se fait rare. Dans les années 70, à Yangba, je me souviens, et pourtant, dans les années 30, l’effort devait être encore plus grand. Comment a-t-il survécu dans ce monde sauvage, pour se retrouver là où il est à présent ? Et le long périple !

Quitter sa terre pour les tumultes des grandes cités, traverser les épreuves des temps, naviguer vers des horizons inconnus, silencieux et studieux, très souvent seul, rappelait la mission de l’homme sur cette terre. Le chemin l’a mené loin, jusqu’à occuper des postes de responsabilité, des ministères, pour finalement accéder au prestigieux poste de ministre d’État Secrétaire Général, Premier Ministre, Président de la République. Connaître Les attaques de tout genre, relever les défis, venus de l’intérieur comme de l’extérieur, l’ont forgé.

Parcourir le monde, rencontrer les grands hommes de notre époque, c’est une expérience presque divine, une leçon d’humilité. Je rends hommage comme à ces figures paternelles de nos quartiers du Cameroun, très souvent distantes dont les enfants étaient nos amis, parce qu’on jouait avec eux. L’écrivain est un être solitaire, il est sans amis ni ennemis, c’est pourquoi je lui adresse cet hommage empreint de respect pour son parcours et les enseignements qu’il offre.

Alors, je dis en ce jour mémorable, joyeux anniversaire.