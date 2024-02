Cameroun :: Les Produits Locaux Refusés Dans Certains Supermarchés Français, Libanais: La Comicodi S'inquiète :: Cameroon

Le Pr Shanda Tonme, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) vient d'interpeller le Ministre du Commerce au sujet des "pratiques discriminatoires" entretenues par les grandes surfaces étrangères contre les produits locaux.

Ci-dessous, l'intégration de sa lettre

"DENONCIATION DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ENTRETENUES PAR LES GRANDES SURFACES ETRANGERES CONTRE LES PRODUITS INDUSTRIELS LOCAUX

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, que des plaintes se multiplient en provenance des industriels locaux, sur les pratiques discriminatoires dont ils font l’objet, de la part des grandes surfaces de distribution d’implantation récente.

En effet, ces mastodontes, démembrements des multinationales étrangères, monteraient des stratagèmes vicieux pour refuser de faire figurer dans leurs rayons, les produits industriels made in Cameroun. Si effectivement on trouve quelques noms, il s’agirait uniquement, exclusivement ou surtout des produits provenant des unité industrielles tenues par des étrangers résidant chez nous : Libanais ; Indiens ; Français…etc

Aussi, il me plaît de recommander que vos services conduisent des enquêtes appropriées pour établir la véracité de ces accusations, et éventuellement y mettre fin.

Avec ma haute et fraternelle considération./.

Copie : PM"