CAMEROUN :: Mani Bella : Le « voeu de chasteté » qui fait le buzz :: CAMEROON

Depuis la présentation du teaser de « Voeu de chasteté », son nouveau single, Mani Bella enflamme la toile. Cette chanson, dans laquelle l’artiste invite les jeunes filles à stopper les rapports sexuels avant le mariage reçoit un accueil plutôt mitigé. En effet, l’on a d’un coté, des mélomanes qui trouvent le texte trop cru.

Pour eux, même si le rythme est très entrainant, l’artiste y utilise un vocabulaire grossier et pas approprié aux enfants qui écouteront ce titre. Certains internautes vont même jusqu'à trouver qu’entre le vidéogramme et les paroles de cette chanson, l’artiste a « enrichit le champ sémantique du porno ».

Un avis que ne partagent pas vraiment les fans de l’artiste qui estiment que les choses doivent être présentées telles qu’elles sont si l’on souhaite les voir changer. Sur sa page Facebook, la « Pala pala woman » préfère prendre les choses avec humour. Elle dit ne pas comprendre pourquoi les Camerounais qui regardent des films, publicités et telenovelas indecents avec leurs enfants s’offusquent lorsqu’on dit à ces mêmes enfants que faire l’amour n’est pas bien avant le mariage.

Reste que grâce à ce buzz, le « Voeu de chasteté » de Mani Bella dont on annonce la sortie officielle dans les prochains jours est déjà très attendu. A peine mis en ligne sur Facebook, le teaser de 24 secondes, totalise déjà plus de 5500 « likes », presque autant de commentaires pour plus de 600 partages. Sur Youtube, c’est un peu plus de 1400 vues en 24h.