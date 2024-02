Cameroun :: Le Président Du Pcrn, Cabral Libi, Énonce Les Conditions Pour Rejoindre Une Coalition Politique :: Cameroon

Le 12 février 2024, le président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), Cabral LIBI, a publié une réponse officielle à Jean Michel Nintcheu, coordonnateur de l'Alliance Politique pour le Changement (APC). Cette réponse expose les conditions préalables que le PCRN souhaite voir remplies avant de rejoindre toute coalition politique.

Dans sa déclaration, Cabral LIBI a souligné que la décision de rejoindre l'APC ou non était le résultat d'une consultation approfondie au sein du parti. Il a évoqué la nécessité d'une transition civile refondatrice (TCR) d'une durée de trois à cinq ans, semblable à celles observées dans d'autres pays africains tels que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Gabon. Cette transition viserait à évaluer les institutions en place et à mettre en œuvre des réformes permettant une égalité de chances entre les différents acteurs politiques.

Le président du PCRN a également proposé une approche collaborative pour choisir un candidat à soutenir, en mettant l'accent sur la définition préalable des réformes à entreprendre. Il a exprimé la volonté du PCRN de soutenir le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) si celui-ci était choisi dans le cadre de cette approche concertée.

En outre, Cabral LIBI a suggéré de revisiter l'idée d'une transition politique basée sur l'Alliance pour la Reconstruction du Cameroun (ARC) et la Conférence Nationale Souveraine (CNS) des années 90, qui avait influencé positivement la candidature de Ni John FRU NDI à l'élection présidentielle de 1992. Il a plaidé en faveur d'une démarche de reconstruction nationale concertée, dépassant les intérêts individuels ou partisans.

Enfin, le président du PCRN a appelé à l'élaboration d'un Document d'Offre Politique de Transition Refondatrice (DOPTR) après consultation des différents acteurs sociaux. Il a exprimé l'intérêt de son parti à engager des échanges constructifs avec les membres de l'APC et a désigné le Vice-président du PCRN chargé du suivi des institutions nationales et du contentieux comme point de contact pour de futures discussions.

La réponse de Cabral LIBI reflète la volonté du PCRN de participer à une coalition politique, mais sous certaines conditions clairement définies visant à assurer une transition démocratique et équitable pour le Cameroun.