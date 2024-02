Cameroun :: Calixthe Beyala : Réplique Cinglante À Un Blogueur :: Cameroon

La romancière Calixthe Beyala a répondu avec véhémence au journaliste Boris Bertolt, qui l'avait traitée de menteuse. Voici sa réplique sans détour :

"Je ne tiens nullement compte des propos d'un blogueur à l'humanité flétrie," a déclaré Calixthe Beyala. "Ce dernier œuvre pour les tortionnaires d'un peuple et soutient les assassins de Martinez Zogo. Sa seule motivation dans l'existence semble être l'appât du gain."

Calixthe Beyala, connue pour ses romans engagés et sa plume incisive, n'a pas mâché ses mots. Elle a souligné que l'intégrité et la vérité sont ses boussoles, et elle ne se laissera pas ébranler par les attaques infondées d'un individu dont les motivations semblent douteuses.

Controverse autour de sa nomination à l'université de Yaoundé 2

Lors d'une interview accordée à une chaîne urbaine à Douala, Calixthe Beyala a également abordé la question de sa nomination en tant que présidente du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2. Selon elle, cette nomination aurait été rejetée en raison de son origine bamiléké.

"C'est archi faux," a rétorqué le lanceur d'alerte. "Les décisions concernant les nominations sont basées sur des critères objectifs et transparents. L'accusation de discrimination est infondée."

La polémique continue de faire des vagues, mais Calixthe Beyala reste déterminée à défendre sa réputation et son intégrité face aux attaques médiatiques. Affaire à suivre...