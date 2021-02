CAMEROUN :: Affaire du terminal à conteneurs : Les 6 victoires de Bollore/APMT sur le port autonome de Douala :: CAMEROON

Depuis deux ans, elle fait des vagues sur la place portuaire de Douala. Perturbant la cadence des conteneurs au terminal. Le feuilleton judiciaire d’une affaire qui oppose le Port Autonome de Douala (PAD) à Douala International Terminal (DIT) a connu plusieurs rebondissements qui ont conduits à la suspension de la Régie du Terminal à Conteneurs (RTC).

Et le port autonome de Douala fait de la résistance. Au grand dam des lois de la République, et même des juridictions qui régissent le commerce et les échanges commerciaux internationaux. A l’origine, la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala est confiée au groupe BOLLORE/APMT depuis 15 ans. A La convention signée entre le PAD et le groupement BOLLORE/APMT en 2004. A la fin de cette concession, un Avis d’Appel Public International à Manifestation d’Intérêt lancé par le PAD. Avec pour but de trouver un nouveau gestionnaire du terminal à conteneurs. Aussitôt, DIT va décharger le dossier de l’Avis à Manifestation d’Intérêt pour la sélection des candidats, comme les autres concurrents. C'est-à-dire en clair que le groupe BOLLORE/APMT va solliciter une nouvelle gestion du terminal.

Seulement et contre attente, au cours de la sélection, BOLLORE/APMT sera exclu de la short list. Au finish, cinq entreprises permis les concurrentes seront retenues. Des sources bien introduites indiqueront qu’après un dépouillement-tripatouillage qui a duré plus d’un an le groupe BOLLORE/APMT sera d’abord retenu, puis définitivement écarté. Face à cette irrégularité flagrante, le DIT/APM sera contraint de recourir à la justice. D’abord au tribunal administratif de Douala qui va suspendre, le 16 Aout 2019, le processus d’appel d’offre du renouvellement de la concession du terminal à conteneurs.

Le PAD va alors se pourvoir en cassation auprès du tribunal administratif de la cour suprême. Le 4 décembre 2019, la cour suprême va rejeter ce pourvoi en cassation. Malgré cette ordonnance du juge, la procédure suit son cours et elle aboutira à la désignation de Terminal Investment Limited, (TIL, filiale de Msc- Mediteranean Shipping Co), comme adjudicataire provisoire. Aussi, 26 décembre 2019, Le Tribunal administratif de Douala annule l'ensemble de la procédure d'appel d'offres. Malgré cette ordonnance, les dirigeants du PAD vont prendre une décision portant création d’une régie du terminal à conteneurs pour assurer son exploitation et sa maintenance des le 1er janvier 2020.

Des acteurs de la place portuaire parmi lesquels le couple BOLLORE-APMT vont accuser le Port autonome de Douala d’avoir violé la loi dans la mise en place de la Régie du terminal à conteneurs. Devant cette illégalité, la régie du terminal à conteneurs est suspendue par le tribunal administratif de Douala le 31 Décembre 2019.

Sur le plan international, le 10 novembre 2020, La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris ordonne au PAD de relancer un nouvel appel d’offres. Et le condamne à payer des dommages-intérêts à DIT de l’ordre de 3,9 millions d’euros annuels. Un montant pouvant monter jusqu’à 58 millions d’euros sur les quinze prochaines années si le processus n’est pas repris.

Bien plus, 28 janvier 2021, La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA rejette le pourvoi en cassation introduit par le PAD le 27 février 2020 contre l'Ordonnance n°144/OSE/PTAL/DLA/2019 rendue le 31 décembre 2019 par le Tribunal Administratif du Littoral ordonnant la suspension de la délibération du Conseil d'Administration du PAD (Résolution n° 0685/19/CA/PAD) créant une régie déléguée dite Régie du Terminal à Conteneurs (RTC).