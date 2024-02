Appel À La Préservation De La Démocratie Et Des Libertés Fondamentales Au Cameroun :: Cameroon

Dans un contexte où les valeurs démocratiques et les libertés fondamentales sont mises à mal, il est impératif pour le Cameroun de revenir à des pratiques politiques saines. Les récentes accusations d'incitation à l'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État et d'incitation au soulèvement sont le reflet d'une situation alarmante qui exige une action immédiate.

Les politiciens doivent assumer leur responsabilité dans la préservation de la stabilité et de l'intégrité de l'État. Trop souvent, des politiques de courte vue et une absence de vision stratégique ont conduit le pays à la dérive. Il est temps que ceux qui détiennent le pouvoir agissent avec fermeté et discernement pour rétablir l'ordre et restaurer la confiance des citoyens.

Il est également crucial que les autorités politiques établissent un dialogue efficace avec toutes les parties prenantes de la société, en particulier avec ceux qui expriment des opinions critiques. Ignorer les voix dissidentes ne fera qu'accentuer les tensions et nourrir le mécontentement populaire.

Il est regrettable que certains individus, nostalgiques d'une époque révolue, tentent de semer la discorde et de porter atteinte à la démocratie. Le président Biya lui-même avait souligné l'importance de la libre expression dans son discours de politique générale en 1985. Il est essentiel que cette liberté soit préservée et respectée.

L'arrestation de Bruno Bidjang est un exemple frappant des dangers qui guettent ceux qui osent exprimer des opinions divergentes. Les politiciens, en particulier ceux du RDPC, doivent utiliser leur influence pour obtenir sa libération et garantir que la justice soit rendue équitablement. La répression des journalistes et des citoyens engagés ne peut que nuire à la réputation et à la stabilité du pays.

Il est temps de mettre fin à la culture de l'intimidation et de la répression, et d'adopter une approche fondée sur la générosité et l'empathie. Les politiciens doivent travailler ensemble pour promouvoir un climat de confiance et de coopération, afin de préserver la démocratie et le vivre-ensemble.

En conclusion, il est impératif que tous les acteurs politiques et sociaux du Cameroun s'engagent fermement à protéger les principes démocratiques et les libertés fondamentales. En agissant avec responsabilité et détermination, nous pourrons garantir un avenir meilleur pour tous les citoyens camerounais.