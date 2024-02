Serie A : L’ac Milan Accueille Le Ssc Napoli Pour La Bataille D’italie :: Italy

Ce dimanche 11 février à SAN CIRO on vivra la rencontre de la 24ème journée de SERIE A d’Italie qui sera certainement très disputée entre des clubs qui ont besoin de confirmer ou rectifier le tir dans cette compétition. Un match que le leader des Paris sportifs vous recommande de suivre afin de donner le sourire tous à travers Supergooal !

Le match AC MILAN – SSC NAPOLI est la courroie de transmission pour terminer le week-end sous de meilleurs auspices. Un match à enjeu pour le classement des deux clubs en cette dernière ligne droite et donc le résultat aura des conséquences au classement. Jouant sur ses propres installations devant un public acquis à la cause de son équipe avec sa cote de 1.92, l’ AC MILAN troisième au classement est donné favori de ce duel et devra tirer son épingle du jeu en venant à bout de son adversaire qui peine à trouver le bon rythme et obtenir un résultat satisfaisant lui permettant de garder ses chances pour les places européennes. Les coéquipiers de RAFAEL LEAO auront ainsi une bonne opportunité pour distancer un concurrent et ne pas s’éloigner de la bataille de tête pour le titre.

Pour le SSC NAPOLI neuvième au classement avec sa cote de 3.67, les choses semblent un peu plus difficiles au regard de l’écart qui existe avec les autres concurrents. Mais il faudra s’attendre à un match engagé afin de refaire son retard et tout au moins sauver sa saison avec une place européenne. Ce sera une bonne opportunité pour les coéquipiers de Franck ZAMBO ANGUISSA de se donner un nouveau challenge dans cette fin de saison.

Ce sera le 21ème match entre les deux clubs depuis 2008 toutes compétitions confondues avec dix victoires pour l’AC MILAN contre treize pour le SSC NAPOLI et treize matchs nuls.

