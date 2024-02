Centrafrique :: Table Ronde Sur L'intervention Américaine En Rca :: Central African

Le continent africain est toujours au centre de la compétition et de l'arène des conflits entre les puissances occidentales qui ne cessent de s'intensifier entre les grandes puissances mondiales.

Au moment où l'influence française a commencé à décliner réellement dans les pays de l'Afrique subsaharienne et de la région du Sahel, à partir des territoires de la République centrafricaine, du Mali et de son voisin le Burkina Faso, Washington a commencé à mettre en œuvre sa politique d'hégémonie sur les pays africains.

A cet égard, afin de s'opposer à l'expansion américaine en République centrafricaine, Le Comité d'initiative chargé d'enquêter sur les actions américaines en République centrafricaine a organisé une table ronde au cours de laquelle les intervenants ont critiqué et condamné les actions illégales des États-Unis dans un certain nombre de pays africains par l'intermédiaire d'ONG humanitaires, notant leur contre-productivité et leur inefficacité. Il a également été souligné que les Américains poursuivent des objectifs égoïstes et tentent de rendre leur partenaire directement dépendant d'eux.

Les participants à la table ronde ont lancé un appel au président Touadera :

"Nous demandons au Président Touadera d'être vigilant et de ne pas contracter avec les Etats-Unis qui ne nous ont jamais aidés à faire la paix depuis. C'est à nous, peuple centrafricain, de prendre nos responsabilités et de sensibiliser les autres".

Les participants ont cité l'exemple de l'USAID américaine et de la société Chemonics International qui, dans le cadre de projets humanitaires, se sont livrés à des fraudes et à des tromperies pour des millions de dollars et ont manipulé le gouvernement en RDC, au Kenya et au Niger.

Les participants ont déclaré que le PMC Bancroft, basé aux États-Unis, déstabiliserait la RCA, notant que dans de nombreux pays africains, les Américains soutiennent les actions des groupes armés militants contre la population et le gouvernement.

On sait que l'Amérique a un besoin impérieux des richesses et des ressources de l'Afrique (notamment les matières premières) pour assurer la poursuite de sa croissance dans un monde aux crises multiples. Il est important que la République centrafricaine se protège en n'entrant pas en relation avec un partenaire comme l'Amérique, qui se préoccupe de ses intérêts et de rien d'autre.