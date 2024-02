Cameroun :: Fiasco Des Lions Indomptables À La Can : La Fécafoot Sous Le Feu Des Critiques :: Cameroon

Dans le sillage du récent fiasco de la participation des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le Conseiller Technique N°2 du Ministère des Sports et de l'Éducation Physique, Cyrille Tollo, n'hésite pas à pointer du doigt la responsabilité de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) ainsi que celle du sélectionneur national.

Dans une déclaration sans équivoque, M. Tollo attribue directement le fiasco à la Fécafoot et à ses dirigeants. « Quand une fédération obtient des mauvais résultats, le seul responsable est la fédération concernée et ses dirigeants. C'est à eux d'abord de tirer les conséquences de l'échec », a-t-il affirmé. Il entend ainsi dégager la responsabilité de l'État, notamment du Ministère des Sports et de l'Éducation Physique, face à cet échec retentissant.

Cyrille Tollo met en lumière le cadre normatif existant pour l'organisation des activités sportives au Cameroun, soulignant que la loi n°2018/014 du 11 juillet 2018 encadre et promeut ces activités. Il insiste sur le fait que le Ministère des Sports délègue aux fédérations sportives la mise en œuvre de la politique sportive élaborée par le gouvernement, avec un soutien financier conséquent.

Concernant la participation des Lions Indomptables à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le Ministère des Sports affirme avoir pris en charge toutes les dépenses, y compris les salaires des encadreurs techniques, les primes, le transport, et l'hébergement. Tout le budget nécessaire aurait été mis à disposition du président de la Fécafoot, Samuel Eto'o, souligne M. Tollo.

En évoquant la gestion des fonds publics, le Conseiller Technique rappelle que ces derniers sont susceptibles d'être audités à tout moment par les services compétents de l'État. Il pointe également du doigt les postures troubles du président de la Fécafoot, Samuel Eto'o, et du sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Song, qu'il estime être à l'origine de la dégradation des performances de l'équipe nationale.

Enfin, M. Tollo mentionne les dettes accumulées par la Fécafoot depuis l'arrivée de l'équipe actuelle, ainsi que les sollicitations de prolongation à leurs postes respectifs émises par Samuel Eto'o et le manager-sélectionneur des Lions Indomptables. Ces éléments soulèvent des questions quant à la gestion et à la direction de la fédération, mettant en lumière des enjeux cruciaux pour l'avenir du football camerounais.