Élection, Opposition, Carburant : L'actualité Brûlante Au Cameroun :: Cameroon



L’élection présidentielle s’approche à grands pas au Cameroun. Avec la sempiternelle question de candidat unique de l’opposition. Cependant que le staff dirigeant de TV5 Monde était chez le ministre de la communication porte-parole du gouvernement. La hausse du carburant quant à elle fait la résistance dans l’actualité.

Le journal Capitale Infos revient sur le sujet politique majeur de la Candidature unique de l’opposition en 2025. Le point de vue de l’honorable Cabral Libii qui pense « Les primaires comme préalable ». Mais qui ne rejette pas les différentes plateformes de coalitions mises en place par les leaders de l’opposition, en vue d’améliorer la démarche entreprise. Sur le terrain des Opérations de révision des listes électorales, « Le Pr Titi Nwel dans le Moungo et le Nkam». Le quotidien Le Messager informe que Le membre du Conseil électoral en charge de la région du Littoral, a séjourné du 12 au 27 janvier 2024 dans les départements du Nkam et du Moungo à l’effet de faire le point de la campagne d’enrôlement des nouveaux électeurs tout au long de l’année 2023 et de prendre le pouls du lancement des opérations de révision annuelle des listes électorales comptant pour l’année 2024.



L’histoire de la Méprise sur le drapeau du Cameroun refait surface avec « Les excuses de Tv5 ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics indique que Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a accordé une audience hier au président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, qui a exprimé les regrets de la chaîne suite à l’incident du 23 janvier dernier. La délégation dans laquelle se trouvait la Camerounaise Denise Epote, directrice de la commercialisation, du marketing et de la distribution, a ensuite rencontré le Conseil national de la Communication. Une information partagée par le journal Le Drapeau qui estime que « TV5 Monde fait amende honorable » Avec la précision « Denise Epote au bercail ! ». Pour l’Activateur, un autre journal de Yaoundé, Après avoir commis des gaffes et outragé publiquement le peuple camerounais, chaîne internationale de télévision francophone a déployé depuis hier une délégation de hauts cadres pour faire un Mea Maxima Culpa à la Nation toute entière…

Au sujet de la Hausse des prix du carburant, le quotidien Le Messager annonce que « Le gouvernement empoche près de 190 milliards de Fcfa». En dépit du fait que Les travailleurs et les populations sont sacrifiés dans cette opération, Vision Economique, un journal de Yaoundé pense qu’il fallait « Réajuster pour survivre ». Le litre de super a augmenté de 15%, passant de 730 à 840 Fcfa, tandis que le prix du litre de gasoil a augmenté de 13%, passant de 720 à 828 Fcfa. Entrée en vigueur depuis le 3 février dernier, cette mesure gouvernementale s’aligne sur la volonté du FMI, qui préconise la suppression totale des subventions aux carburants pour créer un espace budgétaire en faveur des investissements productifs et des dépenses sociales.

En fait et finalement « Pouvait-on faire autrement ? » s’interroge Terre Promise Hebdo. Pour le journal, La nouvelle tant redoutée est tombée vendredi dernier. Les consommateurs payent le super et le gasoil plus cher depuis le 3 février 2024. Une pilule dure à avaler que le gouvernement essaye de faire passer en annonçant des mesures d’accompagnement.