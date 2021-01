CAMEROUN :: Denis Emilien Atangana : « Le gouverneur est supérieur au président de région » :: CAMEROON

Le président du Front des démocrates camerounais précise que dans les faits, les actes et les protocoles, les gouverneurs des régions sont supérieurs aux présidents des conseils régionaux.

Du point de vue du président du Front des démocrates camerounais (Fdc) Denis Emilien Atangana, en contexte de décentralisation, les gouverneurs des régions ne doivent pas être des supérieurs des présidents des conseils régionaux. Ayant été élus, les présidents des conseillers régionaux devraient pouvoir exercer leur rôle librement. « Dans un contexte de décentralisation les présidents de région et les membres des exécutifs régionaux devraient-ils recevoir des feuilles de route des Gouverneurs de région ?

Le code général des collectivités territoriales décentralisées n’est-il pas assez clair sur les missions des conseils régionaux ? Les membres des exécutifs régionaux pour se faire élire par les conseillers municipaux et chefs traditionnels n’ont-ils pas présenté leur vision de la décentralisation et leurs programmes de gouvernance régional ? En tout on attend voir ce que cette décentralisation va donner », a écrit Denis Emilien Atangana sur sa page Facebook.

Cabral Libii

Notons que depuis la date du 22 janvier 2021 où on a vu que les présidents des conseils régionaux ont été installés par les gouverneurs des régions, on se pose la question de savoir comment ils vont se déployer sur le terrain. Leur action sera-t-elle encadrée par le contrôle des gouverneurs. Alors que le gouverneur est nommé et le président d’un conseil régional est élu. Cette façon de faire ne démontre pas une forme de domination ? L’honorable Cabral Libii du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, lui aussi tout déconcerté comme le président du Fdc avait réagi sur ce sujet.