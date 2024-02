Cameroun :: Alerte Au Mfoundi : Risque De Mouvements Sociaux Suite À L'augmentation Du Carburant :: Cameroon

Le département du Mfoundi, dirigé par le préfet Emmanuel Mariel Djikdent, est actuellement en état d'alerte après les annonces gouvernementales sur l'augmentation des prix du carburant. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux et adressé aux autorités territoriales ainsi qu'aux forces de sécurité, le préfet a évoqué des "velléités de mouvements d'humeur" dans divers secteurs, avec des meneurs potentiellement prêts à exploiter le prétexte du carburant et du coût de la vie.

Le message en question met en garde contre des manipulations visant à entraîner les jeunes dans la rue et à provoquer des grèves parmi les transporteurs. Le préfet a appelé à la vigilance en demandant aux responsables de rester alerte, de signaler tout regroupement ou mouvement suspect, de surveiller les milieux sensibles connus, et a insisté sur le fait que les Sous-Préfets ne délivreront aucune autorisation de marche.

Cette réaction de l'autorité administrative fait suite à l'annonce officielle du gouvernement sur l'augmentation des prix de certains produits pétroliers. Le Secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, a informé que le litre du super passerait de 730 Fcfa à 840 Fcfa, soit une progression de 110 Fcfa en valeur absolue et de 15% en valeur relative. De même, le litre de gasoil s'établirait à 828 Fcfa contre 720 Fcfa, avec une augmentation de 108 Fcfa (+13%). Ces mesures prendront effet à partir du 3 février.

Comme anticipé dans des articles précédents, cette augmentation des prix du carburant devrait entraîner des mouvements d'humeur, notamment dans le secteur du transport et parmi les consommateurs. Bien que les acteurs de la société civile n'aient rien annoncé officiellement, des appels à la grève des transporteurs et des marches pacifiques des associations de consommateurs ne seraient pas surprenants. La population exprime déjà des inquiétudes quant à l'impact de cette hausse sur le coût de la vie et la stabilité sociale. Les autorités locales sont sur le qui-vive pour prévenir d'éventuels troubles dans la région du Mfoundi.