Université De Yaoundé 2- Soa :Adolphe Minkoa She Ne Sera-T-Il Encore Recteur D'ici Le 04 Mars ?

Nommé membre du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2024, par Paul Biya le président de la République, après la mort de Joseph OWONA dont il est du même département ( Océan dans la région du Sud ), le recteur de l'Université de Yaoundé 2 - Soa, Adolphe MINKOA SHE prêtera serment le 05 mars prochain.

Faut-il le rappeler, le recteur de l'Université de Yaoundé 2 - Soa est retraité depuis avril 2022. Il est agrégé des facultés de droit, et n'a pas bénéficié d'une seconde prolongation de carrière comme son homologue de Yaoundé 1, Maurice Aurélien SOSSO dont la seconde et dernière prolongation de carriere décrétée par Paul BIYA le président de la République, a pris fin le 25 janvier dernier, et n'a pas été renouvelée, malgré une troisième demande de prolongation secrètement sollicitée par Maurice Aurélien SOSSO.

Avec toutes ces indications, il est évident que les nominations des recteurs des deux universités d'État de la capitale du Cameroun vont intervenir au courant de ce mois de février.