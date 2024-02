Cameroun :: François Hollande Plaide-T-Il Pour La Libération De Marafa Hamidou ? Hervé Bopda Mobilise La Presse :: Cameroon

Pendant que l’intensification de la lutte contre la corruption est annoncée cette année. Le journal Camer Press s’interroge sur l’implication de la France dans la libération de Marafa. Interpellation de Hervé Bopda. Sont les sujets qui meublent l’espace médiatique.

Le journal Camer Press indique qu’« A la mi-janvier, rapporte le journal Jeune Afrique François Hollande, ancien président français a adressé une lettre au président camerounais Paul Biya via l’ambassadeur de France à Yaoundé, Thierry Marchand. Dans ce courrier, l’ancien président français plaide en faveur de la remise en liberté de Marafa Hamidou Yaya, pour raisons de santé » Cette demande rejoint ainsi, selon Jeune Afrique, une autre dans laquelle « Les Nations unies ont officiellement déclaré que la détention de M. Marafa était arbitraire et ont exigé sa libération immédiate, ainsi qu’une indemnisation pour les dommages qu’il a subis. Cette requête n’a pas abouti, tout comme celle présentée, à plusieurs reprises, par l’ancien ministre lui-même pour raisons de santé ». En attendant et sur place au Cameroun « La lutte s’intensifie en 2024 ». Le journal Conjoncture économique précise qu’Allant tout droit dans la vision du président de la République, Paul Biya dont le but est d’intensifier la lutte contre la corruption en 2024, Dieudonné Massi Gams, président de la Commission Nationale Anti-Corruption (Conac), a prescrit à ses collaborateurs ardeur célérité performance et le respect de soi-même, de l’autre, de la hiérarchie et de l’institution, le mercredi 31 janvier 2024 au cours de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An.

Sur le plan social, Hervé Bopda mobilise la presse ? L’homme a pris en otage les rédactions de presque tous les tabloïds. Chacun allant de sa ligne de rédaction.

Le journal L’Essentiel parle de « Le présumé prédateur sexuel est aux arrêts ». Depuis deux semaines, une affaire rocambolesque de mœurs défraie l’actualité. Révélée par le lanceur d’alerte, Nzui Manto, avec les révélations cocasses et outrageantes de viols, harcèlements sexuels, proxénétisme, pédérastie, séquestration, perpétré apparemment voici une décennie par un camerounais, Hervé Bopda, 45 ans, sans être inquiété a mis en grogne la quasi-totalité de la population. Son arrestation dans la nuit du 30 au 31 janvier 2024 est un soulagement général. « Hervé Bodpa arrêté à Douala ».

Pour Cameroon Tribune, L’homme dont le nom défraie la chronique depuis plusieurs jours, en rapport avec des dénonciations d’abus sexuels a été interpellé hier. Son arrestation par les éléments de la brigade anti-criminalité de la Division régionale de la police judiciaire a eu lieu aux environs de 2h du matin, dans un motel à Bonabéri. Il est « Dans la nasse ». Accusé d’agression sexuelle en série, cet homme d’affaires a été interpellé tôt hier à Douala par la police judiciaire. La suite de l’affaire est vivement attendue. Ecrit le quotidien Mutations.

L’Essentiel revient sur les Compteurs électriques pour dire que « Les prépayés d’Eneo se bloquent ». Au cours du mois de janvier, des clients d’Energy of Cameroon qui disposent de compteurs prépayés ont subi des désagréments dus à des perturbations sur certaines infrastructures de l’entreprise. Des blocages de compteurs ou l’incapacité de charger de nouveaux crédits de consommations ont fait ressortir les ennuis rencontrés dans l’utilisation de cette technologie.