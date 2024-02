Monde Entier :: Crise Immobilière : Comment Obtenir Un Prêt Immobilier En 2024 ? :: World

Le contexte de crise économique dans lequel on est plongé, avec une forte inflation et une perte de pouvoir d’achat, impacte de nombreux secteurs, à commencer par le secteur immobilier. Oui, la crise immobilière sévit et entraîne des difficultés tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs. Elle se traduit par une hausse des taux d’intérêt, mais aussi du nombre de refus de demandes de prêts immobiliers. Le point sur les solutions pour faciliter cette démarche.

Une situation sociale peu propice à l’emprunt immobilier

Avec la crise de l'immobilier actuelle, obtenir un prêt devient de plus en plus difficile. Ceci est notamment lié à la hausse des taux d'intérêt, engendrant non seulement une difficulté supplémentaire pour les ménages ayant des ressources plus modestes, mais aussi un plafonnement des taux d'usure. Ceci est d'autant plus préoccupant que ceci coïncide avec une perte du pouvoir d'achat du fait de la crise économique et de l'inflation actuelle. Par ailleurs, les exigences bancaires deviennent plus strictes, ce qui entraîne un taux de refus plus important des demandes de prêt immobilier.

Résultat : les crédits immobiliers acceptés sont en net recul et cette tendance risque de se poursuivre encore.

Un bon dossier de financement : la condition incontournable pour obtenir un crédit immobilier

Si, en temps normal, un bon dossier de financement est essentiel pour un prêt immobilier, cette règle devient impérative en temps de crise.

Pour cela, quelques astuces sont préconisées :

Produire un apport significatif : le minimum est de 10 % du montant total, mais plus cet apport sera important, plus le taux d’effort sera faible (moins de 35 % dans tous les cas)

Emprunter une durée moins longue pour avoir un dossier moins risqué

Soigner son profil (âge, situation, statut professionnel…)

Avoir un bon état de santé

Avoir une tenue de compte optimale, présentant un reste à vivre suffisant

Prévoir une délégation d’assurance pour diminuer le coût du crédit

Ces premiers éléments doivent apporter des garanties rassurantes pour un banquier.

Quelques astuces pour augmenter votre capacité de prêt immobilier

Pour mettre toutes les chances de votre côté, une autre solution consiste à augmenter votre capacité d’emprunt. Rappelons que cette capacité correspond à trois éléments : vos revenus, votre reste à vivre et votre taux d’endettement. Pour cela, différentes techniques existent.

Diminuer son taux d’endettement

Remboursez, si vous le pouvez, vos différents crédits avec de faire une demande de prêt immobilier, pour faire baisser le taux d’endettement

Il est aussi possible de faire un regroupement de vos crédits : un rachat de crédits permet en effet de simplifier la tenue de votre compte, avec une seule mensualité, plus faible grâce à l’allongement de la durée du prêt, cette démarche permettant de diminuer le taux d’endettement

Augmenter son apport personnel

L’apport minimum recommandé est de 10 % ; mais l’idéal est de disposer de 20 % du prix du bien immobilier en question, afin d’être considéré comme un meilleur profil et de négocier un meilleur taux. Cet apport peut ainsi être constitué à partir de votre épargne personnelle, du fruit d’une vente d’un bien ou d’une donation.

L’augmentation de l’apport personnel est aussi un moyen d’améliorer ses chances d’obtention d’un prêt immobilier. Pour cela, il est possible de trouver des solutions pour compléter votre apport personnel : demander une aide à votre famille par exemple. Sachez d’ailleurs qu’une donation familiale peut être effectuée sans droits de succession jusqu’à 100 000 euros.

Vous pouvez aussi disposer d’un complément avec un prêt à taux zéro (PTZ). Cet emprunt s’adresse aux primo-accédants qui souhaitent donc acquérir un logement en résidence principale, selon les conditions de ressources requises. S’il est accordé, c’est automatiquement en complément d’un prêt immobilier.

Prévoir des mensualités progressives

Des mensualités progressives permettent également d’avoir un taux d’endettement plus faible au démarrage, avec une hausse des mensualités de 1 % chaque année.

Opter pour une SCI familiale

Une autre astuce consiste à créer une SCI familiale en regroupant vos investissements immobiliers, ce qui vous exemptera des taux usuraires, remplacés par un taux professionnel.

Faire appel à un courtier pour obtenir les meilleures offres

Un courtier immobilier peut vous aider dans la concrétisation de votre projet immobilier. Cet intermédiaire dispose de différents contacts pour obtenir les meilleures conditions De plus, c’est un gain de temps précieux, puisque le courtier centralise les démarches de demande de prêt auprès des établissements financiers. Plus tôt vous le contactez, mieux vous pourrez anticiper les réponses et contraintes éventuelles.

Avec la crise actuelle, le monde de l’immobilier connaît un véritable bouleversement, en particulier pour les primo-accédants aux revenus plus modestes. Il est donc essentiel de faire preuve d’anticipation pour mieux préparer son dossier, trouver des solutions pour réduire ce que les banques considèrent comme des freins…