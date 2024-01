Championnat De France : Bataille Des Olympiens Entre Lyon Et Marseille En Ligue 1

Le face-à-face OLYMPIQUE LYON – OLYMPIQUE MARSEILLE est l’équation à résoudre pour faire cde cette semaine celle de toutes les attentes. Un match qui tiendra toutes ses promesses au vu des forces en présence qui donneront le meilleur d’elles-mêmes. Avec sa cote de 2.50 étant à domicile, OLYMPIQUE LYON seizième et dans la zone de relégable au classement semble être favori de ce duel et compte bien le démontrer en disposant de son adversaire qui n’est pas une foudre de guerre ce qui lui permettra en cas de victoire d’engranger trois précieux points au classement Les coéquipiers de LACAZETTE multiplient des performances pas vraiment convaincantes et devront se mettre au travail afin de sauver leur saison avec un meilleur classement et cela passe par des victoires à chaque sortie.

Mais il faudra se méfier de l’OLYMPIQUE MARSEILLE sixième au classement avec sa cote de 2.65 essayera de faire un match exceptionnel afin de se remettre sur les bons rails et décrocher une place européenne. Un match pour les phocéens qui ont besoin de se refaire le plein de confiance et devront se mettre à la hauteur de cette rencontre pour remporter cet autre duel.

