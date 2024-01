Tirages Au Sort Et Fan Zone Grandiose : Le Cameroun Vit Pleinement La Coupe D'afrique Des Nations :: Cameroon

La Coupe d'Afrique des Nations, l'événement footballistique le plus important du continent, bat son plein . À cette occasion, le meilleur site de paris sportifs international 1xBet a lancé un festival des fans zones pour tous les passionnés de football qui n'ont pas pu faire le voyage en Côte d'Ivoire.

Depuis le 12 janvier jusqu'au 10 février, profite de l'ambiance des fêtes du football dans les fan zones qui seront situées à Douala (Stade Cicam) et à Yaoundé (Palais des sports de Yaoundé). Il est possible de gagner des prix précieux et assister au jeu des stars camerounaises et africaines – André Onana, Frank Anguissa et Franck Kessié.

Cette année, les quintuples vainqueurs de la CAN devront battre le Sénégal, la Guinée et la Gambie dans le groupe avant de franchir trois autres étapes jusqu'à la finale tant convoitée. Ne manque pas l'occasion de participer aux grandes victoires !

À la mi-temps, tous les supporters pourront visiter des zones aux enseignes de marque spéciales où les attendront de la musique live, des jongleurs, des quiz et un tirage au sort à grande échelle organisé par le bookmaker fiable 1xBet.

Au cours du mois, une promotion spéciale consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations sera organisée dans les boutiques de paris du bookmaker. Tous les participants pourront gagner des casquettes, des ballons, un coffret-cadeau, des T-shirts, des bracelets et un super prix – un téléviseur !

Pour participer à la promotion, tu dois :

Déposer au moins 10000 XAF entre le 12 janvier et le 10 février

Présenter le coupon à la boutique de paris et jouer au jeu "Marquez 3 buts"

Déposer le coupon dans la machine de loto.

Le 10 février, la veille du match de la finale, 1xBet désignera les heureux gagnants qui recevront des prix commémoratifs et deviendront propriétaires de trois téléviseurs.

Tu peux soutenir ton équipe favorite non seulement dans les stades, mais aussi sur la plateforme du partenaire officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, 1xBet, qui offre les meilleures cotes pour les matchs du championnat.

Ce bookmaker fiable est le partenaire officiel du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, du Lille OSC, de la Serie A, de la Liga, de la Confédération africaine de football et d'autres marques et organisations sportives célèbres.