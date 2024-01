Cameroun :: Hervé Bopda, L’homme D’affaire Au Centre D’un Scandale De Mœurs Est Aux Arrêts :: Cameroon

Depuis peu, une affaire des mœurs inonde la toile et retient l’opinion publique. Elle implique un homme d’affaire vivant dans la ville de Douala. Il a été interpellé et conduit à la police judiciaire de Bonanjo, le quartier administratif de la ville.

Tout part de la dénonciation d’un influenceur sur les réseaux sociaux qui accusait l’homme d’affaire basé à Douala, la capitale économique du Cameroun d’actes de viol, de séquestration des jeunes filles et garçons dans le but d’assouvir ses appétits sexuels.

Selon toute vraisemblance il est au centre d’un vaste réseau incluant, des personnalités de la République et la jet set, notamment des influenceurs et influenceuses qui agissent au quotidien sur la toile. Et cela dure depuis plusieurs années.

Plusieurs dénonciations au sujet des exactions de ce présumé violeur ont été enregistrées. Au total des centaines de victimes appelées à se faire entendre pour la manifestation de la vérité.

Dans la foulée, le ministre de la protection de la femme et la famille s’est insurgée contre « Ces dénonciations émanant vraisemblablement de femmes, identifient le dénommé Bopda Hervé, opérateur économique résidant dans la ville de Douala, comme l’auteur de pratiques de harcèlement, de séquestration, de menace avec usage d’une arme à feu et de viol.

Plus grave, certaines plaignantes ont évoqué le fait que le susnommé serait infecté par le VIH SIDA et s’emploierait à le propager tant chez la gent féminine que chez des enfants notamment des petits garçons » Aussi bien que le barreau du Cameroun et la Commission Nationale pour les Droits de l’Homme et des libertés CNDHL sont montés au créneau pour demander que la lumière soit établie sur cette affaire.

C’est désormais chose faite « Hervé Bopda a été interpellé ce mercredi 31 janvier 2024 par la police judiciaire » pour la manifestation de la vérité.