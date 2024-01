Cameroun :: Candidature Unique De L’opposition : Cabral Libii Dit Non À Maurice Kamto. :: Cameroon

Le Président du Parti Camerounais pour la Reconstruction Nationale PCRN émet des réserves sur la candidature unique de président du Mouvement pour la Renaissance Nationale MRC. Dans la même rubrique, la diaspora Camerounaise interpelle Elections Cameroon ELECAM sur l’organisation des prochaines élections.



Au Cameroun, les échéances électorales approchent à grands pas. Notamment l’élections présidentielle d’octobre 2025.

Déjà, dans les états-majors des partis politiques, on affute les armes. A l’instar du Social Democratic Front SDF principal parti de l’opposition qui a tenu tout récemment sa convention au terme de laquelle Joshua Osih a été porté à la tête du parti. Il y a aussi le PCRN et le MRC, deux autres partis « opposants » qui se préparent.

Il y a aussi et surtout la question d’une candidature unique de l’opposition pour challenger le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti ultra dominant au pouvoir depuis 1982.

Comme à l’élection présidentielle de 1992 la question se pose : qui sera le candidat unique de l’opposition Camerounaise à la présidentielle de 2025 ? Comme en 1992, les thèses s’affrontent et les groupes se constituent autour de la question.

Comme en 1992, les leaders de partis de l’opposition s’opposent les uns aux autres.

L’Info à Chaud, un journal numérique basé à Yaoundé, la capitale politique revient sur ce sujet de la Candidature unique de l’opposition aux présidentielles de 2025 pour dire que «Cabral Libii s’oppose au choix de Kamto» Contrairement au choix du Pr Maurice Kamto, comme candidat unique de l’opposition pour les élections présidentielles de 2025, par l’Alliance pour la Transition Politique, que conduit Jean Michel Nintcheu, le leader du PCRN, déclare qu’il faut continuer à approfondir la réflexion, à recueillir les avis et a intéresser d’autres leaders et organisations politiques.

Dans la même rubrique politique, la diaspora Camerounaise s’intéresse aux listes électorales.

Le quotidien La Nouvelle Expression informe que « La diaspora interpelle Elecam ». Le Conseil des Camerounais de la diaspora et la diaspora camerounaise pour les Libertés et Droits humains, viennent de saisir le directeur général d’Elecam pour lui rappeler que les représentations camerounaises de l’Occident et particulièrement de la France n’ont toujours pas ouvert les inscriptions sur les listes électorales, Idem pour la Belgique affirment les associations de la diaspora Camerounaise combattantes de Belgique par la voix du Cebaph (Cercle belgo-Africain Pour la Promotion Humaine), informations diffusées récemment sur camer.be…