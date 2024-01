Afrique :: Can Cote D’ivoire 2023 : Africa Global Logistics Récompense Les Meilleurs Journalistes.

LES LAURÉATS DU PRIX « AIPS AFRIQUE 2023 » en partenariat avec Africa Global Logistics (AGL)sont connus. Ils ont été révélés le 25 janvier 2024, à la maison de la presse, à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’objectif était de récompenser le talent et la diversité du journalisme sportif Africain.



La cérémonie était organisée en marge de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient en Côte d’Ivoire. Quatre lauréats dans les catégories Presse écrite, Web, Télévision et Radio ont été distingués, sur 67 participants de 19 pays africains. Il s’agit de : 1. Presse écrite : OBIODUN ADEWALE (Nigeria) 2. Presse web: Yanick Armel KENNE (Cameroun) 3. Télévision : Abdoul Rasmane KABORE (Burkina Faso) 4. Radio : Saikou SEYDI (Sénégal)

Pour AGL, Chacun des lauréats, venant de différents pays africains, a apporté une contribution significative à la compréhension et à l’appréciation du sport en Afrique, en abordant des sujets sociaux profonds et pertinents. L’ensemble des œuvres primées sont disponibles sur le site d’AGL. Lors de la cérémonie, AGL et son partenaire l’AIPS ont également rendu hommage aux légendes du journalisme sportif africain, dont les noms et les œuvres ont joué un rôle essentiel dans la formation du paysage médiatique sportif en Afrique.

Ce qui a fait dire à Asta-Rosa Cissé, Directrice Régionale (Côte d'Ivoire - Burkina Faso) que « Notre partenariat avec l'AIPS Afrique reflète notre engagement envers le développement d'une narration sportive africaine puissante et diversifiée. Chez AGL, nous sommes convaincus que le journalisme de qualité est essentiel pour raconter l'histoire des transformations de notre continent. » Par conséquence, « AGL s’engage à continuer à soutenir le journalisme sportif africain et à contribuer à l’émergence des talents journalistiques sur le continent. L’entreprise se réjouit de voir comment les lauréats d’aujourd’hui influenceront le paysage sportif et médiatique de demain ».

À propos d’Africa Global Logistics (AGL)

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec une expertise développée depuis plus d'un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l'ambition de contribuer durablement à la transformation de l'Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor. La Confédération Africaine de Football (CAF) a conclu un accord avec Africa Global Logistics (AGL), la désignant comme le fournisseur logistique officiel de la CAF.