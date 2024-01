Qui Veut Profaner Le Drapeau Du Cameroun ? :: Cameroon

L’information fait le tour des rédactions. Un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Camerounais dénonce la présentation de la bannière du mouvement séparatiste en lieu et place du drapeau Camerounais. Les journaux y sont revenus.

C’est La République Presse, un journal de Yaoundé qui pose la question centrale en pointant du doigt une journaliste Camerounaise « Denise Epote ne connait plus le drapeau du Cameroun » et plante le décor. Dans une édition de ses journaux télévisés diffusant l’actualité de la Can 2023, la chaîne de Télévision que dirige l’ancienne sociétaire de la Crtv, a présenté le Cameroun sous la bannière de la république chimérique, fantasmagorique de l’ambazonie…

Le quotidien Cameroon Tribune estime que ce mépris sur le drapeau du Cameroun est tout simplement « Scandaleux ». Dans un communiqué rendu public hier par son porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le gouvernement exige des explications sans délai et le respect des emblèmes du Cameroun, à la suite de la présentation de la bannière d’un mouvement terroriste, en lieu et place du drapeau vert-rouge et jaune, frappé d’une étoile dorée sur la bande rouge, au cours d’une émission diffusée mardi sur la chaîne de télévision Tv5 Monde.

Ensuite c’est la chaine de télévision TV5 Monde qui est dans les fourches de la presse. La Météo indique que « le Cameroun condamne et dénonce la méprise de Tv5 Monde » Dans une note, ce 24 janvier, au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, l’ambassadeur du Cameroun en France fait savoir que ‘’ le gouvernement camerounais souhaiterait-il une correction immédiate de ce fâcheux manquement ‘’ de la chaîne de télévision et en appelle ‘’ au respect de sa souveraineté et de ses armoiries ‘’.



Aussi bien que le Reporter qui va plus loin « Nous exigeons le retrait de Tv5 » Pendant ce temps, Tv5 Monde met un drapeau de ‘’ l’Ambazonie ‘’ sécessionniste pour représenter le Cameroun. Ce n’est pas une erreur et ce n’est pas anodin. Il y a deux pays dont la France planifie la scission depuis des lustres : le Mali avec ‘’ l’Azawad ‘’ et le Cameroun avec les sécessionnistes ‘’ Ambazoniens ‘’ Dans un pays normal, le retrait pur et simple de la licence de diffusion de Tv5 aurait déjà été acté. Avec une autre question, celle du journal Libération Plus « Et si Tv5 était un refuge des Ambazoniens »

Dans son émission intitulée 64 minutes, le monde en français, la chaîne française a présenté le drapeau de l’Etat fantôme de l’Ambazonie comme celui du Cameroun. Cette confusion est-elle une erreur ou une simple provocation savamment orchestrée par des ennemis du Cameroun tapis dans l’ombre ? Il s’agit, selon Mutations, un quotidien de Yaoundé, de « La gaffe de Tv5 Monde » C’est plus « La provocation de TV5 » renchérit le quotidien Emergence.

En attendant, « Place aux 8 e de finale » La sélection nationale se rend à Abidjan ce jour, où elle joue samedi contre le Nigeria. La phase de poule de la 34e édition de la Can s’est achevée hier nuit avec les derniers matchs dans les groupes E et F, précise Cameroon Tribune