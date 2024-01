Cameroun :: Promotion De La Haine Tribale: Plainte Du Pr Shanda Tonme Contre Elimbi Lobe :: Cameroon

Cette plainte du médiateur universel est adressée au président du Conseil national de la Communication. Selon lui, Elimbi Lobe "que l’on croyait assagi, démontre une fougue presque maladive sur les plateaux de télévision, dans des attaques virulentes, gratuites et de toute évidence très loin des idéaux de paix, de dialogue et de vivre ensemble, pour lesquels nous travaillons tous. La dernière démonstration de cette pathologie devenue hors de tout contrôle, date du dimanche 21 Janvier 2024, dans un LIVE sur la chaîne STV. Le monsieur qui affiche des attitudes très inconvenants, s’en est pris à la communauté BAMILEKE ? UNE FOIS DE TROP".

L'intégralité de la plainte en dessous

Monsieur le Président

Conseil national de la Communication - CNC

PLAINTE CONTRE MONSIEUR ELIMBI LOBE

Pour

- Promotion de la haine tribale, Incitation à la violence et à la vengeance, Injures, diffamation et dénonciation calomnieuse, à l’endroit d’une composante de la nation, Dissémination des idéologies de la guerre civile, Provocation, divisionnisme et fractionnisme dangereux

Monsieur le Président,

En prenant le soin de vous renouveler mes encouragements ainsi que mon entier soutien pour votre excellent travail de veille, je me fais un devoir de vous transmettre les nombreuses plaintes reçues des citoyennes et citoyens, au Cameroun et à travers le monde, sur les agissements inacceptables, répétitifs, inappropriés et dangereux, de sieur ELIMBI LOBE, citoyen et élu local domicilié à Douala Vème.

En effet ce compatriote que l’on croyait assagi, démontre une fougue presque maladive sur les plateaux de télévision, dans des attaques virulentes, gratuites et de toute évidence très loin des idéaux de paix, de dialogue et de vivre ensemble, pour lesquels nous travaillons tous. La dernière démonstration de cette pathologie devenue hors de tout contrôle, date du dimanche 21 Janvier 2024, dans un LIVE sur la chaîne STV. Le monsieur qui affiche des attitudes très inconvenants, s’en est pris à la communauté BAMILEKE ? UNE FOIS DE TROP.

Aussi, face à ce qui ressemble à une planification satanique contre la paix au Cameroun, vous me permettrez de solliciter votre plus grande rigueur contre l’intéressé, de même que les organes de presse qui lui ouvrent leurs portes et autorisent ce crime permanent. L’individu et ses lieutenants complaisants ont profité de l’actualité de la coupe des nations et les jugements portés sur notre équipe, pour commettre ce crime ignoble.

Dans l’attente d’une forte considération de ma plainte, et sans préjudice de toute procédure légale et légitime par ailleurs, je vous assure de ma fraternelle considération./.

SHANDA TONME

Président de la Commission, Médiateur Universel