Acep Cameroun Micro Finance De Deuxième Catégorie Célèbre Son 25Ieme Anniversaire :: Cameroon

Devenue une référence dans le domaine de la microfinance au Cameroun, ACEP Cameroun grâce à son vaste réseaux de 27 agences établies dans 6 régions au Cameroun, 382 employés avec un pourcentage de 28% de taux de femmes , 38% de jeunes , avec un effectif moyen de 10% de recrutement par an .

Des chiffres qui démontrent à suffisance le parcours élogieux de cette micro finance de deuxième catégorie en 25 années d'existence au Cameroun qui milite pour l'amélioration de l'économie camerounaise.

Outre ces 6 régions ACEP Cameroun compte aussi s'étendre dans les autres régions Nord -ouest, Sud-Ouest dans les années à venir.

ACEP Cameroun au total c'est 100.000 projets financés à hauteur de 100milliards de FCFA , des centaines de milliers d'emplois avec une amélioration du niveau de vie des millions de camerounais, depuis son lancement en août 1999.

Cette société anonyme dont le capital est chiffré à 1,440 milliards de FCFA avec pour siège social bastos a réuni les Hommes de médias ce 23 janvier à Yaoundé au cours d'une conférence de presse de présentation et de lancement de cette édition anniversaire, tenue à la salle de conférence de l'hôtel Suita . Ces Hommes de médias ont pu touché du doigt le parcours, les réalisations et les perspectives d'ACEP Cameroun.



Réunies autour de son top management M.ANGUI Christian directeur général adjoint ; M. NDZIE Franck Éric responsable régionale ; Madame BIHELE Constante directeur d'exploitation.

Le directeur général adjoint s'est dit heureux de célébrer ces 25 années ACEP Cameroun avec ses nombreux partenaires, administrateurs, clients , nous avons accomplis notre mission au Cameroun de façon globale, création d'emplois, financement des projets.

Quelques activités autour des 25 ans d'ACEP Cameroun.

Une panoplie d'activités au rang desquelles : la création d'une fan zone dans la ville de Yaoundé, Douala et Bafoussam pour la Can Total énergie Côte d'Ivoire; ACEP Time qui sera célébré avec les agences du côté de Bafoussam ; présence d'ACEP Cameroun à la foire promote 2024 etc.

Quelques nouveaux visages d'ACEP Cameroun 2024.

En perspective : la Création des forages dans les zones reculées du pays,création des établissements scolaires ,rehausser l'image des femmes rurales, packages formation en E-Ligne pour les clients, organisation des vacances utiles , signature d'un partenariat avec l'entreprise YANGO.

Quelques produits classiques et digitaux ACEP Cameroun.

Transfert d'argent, collecte mobile, Acep online,banque à distance, compte d'épargne, le cash en un flash etc.

Soulignons également que la micro finance ACEP est présent en Afrique : dans les pays tels que le Niger, le Burkina Faso, Madagascar.

Au terme des 2 heures d'échanges avec les Hommes de médias ladite conférence de presse s'est refermée autour d'un repas convivial avec pour prochain challenge l'inauguration de la nouvelle agence d'ACEP Cameroun le 25 janvier prochain dès 10h au quartier Messassi dans la capitale politique du Cameroun.