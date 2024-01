Can 2024 : Agl Cameroun Engagé À Soutenir Les Lions Indomptables Jusqu’au Bout :: Cameroon

Démarrée le 13 janvier dernier, la CAN 2024 a une saveur singulière chez les collaborateurs de Africa Global Logistics et ses filiales au Cameroun. « C'est avec une grande joie que j'ai reçu la notification de sélection du Directeur Régional pour ce séjour en terre ivoirienne.

Séjour pendant lequel nous avons été chaleureusement accueillis par nos collègues d’Abidjan et même par l’ensemble des ivoiriens. Je rentre d’Abidjan plus déterminée à pousser notre entreprise vers les hautes performances et continuer de donner le meilleur de moi pour l'atteinte de nos objectifs communs », a confié Denis Yopa, responsable exploitation chez AGL (Africa Global Logistics) auprès du client Alucam, à sa sortie de l’aéroport international de Douala. Et son collègue et partenaire de voyage Marc Ndema, chef département Comptabilité et tresorerie au Terminal Bois du Port de Douala (TBPD) de renchérir : « Grâce à Africa Global Logistics, nous avons passé un séjour fort émouvant à Abidjan et à Yamassoukro où nous avons vibré avec les Lions indomptables dans les gradins.

C’est un privilège d’appartenir à un groupe qui place ses collaborateurs au centre de sa stratégie et en déployant quelques actions pour nous valoriser ».

C’est au total une quinzaine d’employés qui sont partis en Côte d’Ivoire, sous les bons soins de AGL, vibrer avec les Lions indomptables. Le séjour de Denis Yopa n’a pas été de tout repos en terre ivoirienne. Dès leur arrivée à Abidjan, ils ont été pris en charge en charge par leur collègue de AGL Côte d’Ivoire. Entre découverte du siège de AGL à Abidjan, visites touristiques entre la capitale politique et la capitale économique de la Côte d’Ivoire, la délégation des Camerounais a vibré d’émotions aux côtés des Lions indomptables tout en passant un séjour agréable au pays de Didier Drogba.

Partenaire officiel logistique de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, Africa Global Logistics (AGL) avec un réseau de 250 filiales et plus de 23 000 collaborateurs présents dans 47 pays en Afrique, a mobilisé ses équipes pour la transformation du football africain. En côte d’Ivoire par exemple, AGL a assuré les opérations logistiques pour la construction de 6 stades. Partenaire logistique de la confédération Africaine de Football (CAF), Africa Global Logistics (AGL) a réalisé avec succès grâce à ses différentes filiales, entre 2017 et 2023, les opérations logistiques pour la construction des 6 stades qui abritent les 52 matches de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Mobiliser nos équipes derrière les Lions indomptables

Au Cameroun, Serge AGNERO, le Directeur Régional Golfe de Guinée de AGL dont le siège est à Douala a déployé un dispositif particulier pour faire vivre la Coupe d’Afrique des nations à ses 3700 collaborateurs du Tchad, de la RCA et du Cameroun. En plus d’envoyer une demi-douzaine de ses collaborateurs en Côte d’Ivoire pour vivre chaque match en direct, une cantine transformée en fan zone a été inaugurée dès le démarrage de la CAN. A chaque match des Lions, les collaborateurs prennent d’assaut la fan zone pour donner de la voix et soutenir les Lions indomptables. A Douala, une quinzaine de fans zones ont été aménagées. Le même dispositif est également opérationnel sur les sites de l’entreprise à Kribi, Yaoundé, Ngaoundéré et Garoua.

Serge AGNERO, le Directeur Régional Golfe de Guinée de AGL « Nous sommes fiers de déployer ce dispositif particulier et mobiliser nos équipes derrière les Lions indomptables et pour faire vivre la CAN à l’ensemble de nos collaborateurs. En tant que partenaire logistique de la confédération Africaine de Football (CAF), Africa Global Logistics (AGL), notre groupe, a mobilisé l'expertise de ses équipes opérationnelles pour offrir des solutions logistiques adaptées, sûres et innovantes. Grâce à son réseau international, AGL a joué un rôle essentiel dans la construction et la réhabilitation des stades, contribuant ainsi au succès de cette importante compétition africaine »

Africa Global Logistics est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l’ambition de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique.