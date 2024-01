Cameroun :: Une Fête De Fin D'année Heureuse Pour Les Orphelins De La Star Du Rap :: Cameroon

Les fêtes sont arrivées avant le 1ᵉʳ janvier pour les orphelins du quatrième arrondissement de Douala. Le soir du réveillon, Tenor, artiste camerounais populaire, s'est associé à 1xBet, bookmaker socialement responsable, pour mettre un sourire sur les visages des enfants.

La veille de Noël, Thierry Mengoumou Ayia et les employés de 1xBet ont rendu visite aux enfants et leur ont offert des centaines de cadeaux : sacs à dos scolaires, denrées alimentaires (céréales, conserves, pâtes et sucre) et articles de première nécessité. Beaucoup d'enfants étaient ravis de rencontrer la star en personne et de partager avec elle de beaux moments de vacances au son de la musique des quartiers de la ville.



Et, à l’occasion, l’artiste Tenor a exprimé sa satisfaction « Je suis toujours ravi de voir des initiatives comme celle-ci mises en œuvre. Je crois que le partage, surtout avec les plus démunis, les orphelins et les enfants, est la plus belle façon de rendre grâce pour tout ce que l'on reçoit. En d'autres termes, donner à ceux qui sont dans le besoin, c'est prêter à Dieu. Et je suis reconnaissant à 1xBet pour son soutien ».

Toute l'équipe de la société de paris 1xBet prévoit de continuer à acheter des cadeaux utiles à offrir aux petits réfugiés et aux orphelins.

Aussi et pour le représentant de 1xBet « Nous ne nous arrêterons pas là, car notre direction travaille chaque jour à nous rapprocher des gens. Nous avons décidé d'organiser une série d'actions qui dureront probablement jusqu'en février. Nous irons de maison en maison pour les orphelins afin d'apporter notre aide là où elle est nécessaire », a déclaré un représentant de 1xBet.

