Appel Du Pr Shanda Tonme Pour La Valorisation De Nos Martyrs Et Figures De L'histoire Du Cameroun

Allez donc voir, ailleurs. Souvenez-vous de ce que vous voyez ailleurs, et essayez donc au moins d’imiter ce qui se fait ailleurs. Sans repères, nos enfants, notre futur n’ont aucun sens, et notre propre existence passera comme un vent vite oublié qui secoue les arbustes et disparait sans trace. C’est de la mémoire de la vie, de l’identité et de nos valeurs, ainsi que de tout ce qui nous est cher qu’il est question. LEVEZ-VOUS ET CONSIGNEZ LA MEMOIRE.

Chers compatriotes, responsables élus. Les récentes cérémonies très parcellaires, marginales voire banalisées de l’assassinat à Bafoussam le 15 janvier 1970 du vice-président de l’Union des populations du Cameroun (UPC), ont ravivé, qu’on le veuille ou non, les préoccupations sur la place de la mémoire dans la construction mentale de notre destin politique, de même que l’agencement éthique et morale, de l’éducation de nos enfants. On a ressenti une certaine honte, honte de nous-mêmes et pour nous-mêmes. POURQUOI ET COMMENT ?

Alors que l’on peut croire à une volonté d’ostracisme des dirigeants du pays au plus haut niveau de l’Etat et de la république, c’est plutôt à la lâcheté, la cupidité, l’inconscience, l’insouciance, l’égoïsme et l’absence de vision des élus locaux qui sont à l’origine de cette triste réalité. Se borner à accuser le chef de l’Etat ou le gouvernement, c’est faire fausse route. Même imparfaite, une certaine démocratie existe, avec une relative décentralisation. « Nul n’est peut plus obligé d’entrer au maquis pour exprimer ses opinions », Paul Biya.

En effet depuis 1991, une loi de réhabilitation, la loi n°91/022 du 16 décembre 1991, a montré le chemin. Je lance ici et maintenant, un appel solennel, grave et profond, à tous les élus locaux.

Prenez vos responsabilités en baptisant les écoles, les places publiques, les salles de jeux, les édifices, les carrefours et tout ce qui est possible, avec les noms de nos martyrs ainsi que des figures marquantes de notre histoire. Faites-le avec courage, engagement, détermination et patriotisme. Faites-le dans le consensus, le dialogue, la paix et la réconciliation. Il y a urgence pour la préservation de notre identité nationale, et la préservation de notre unité, de notre communion permanente avec les morts, les braves citoyennes et citoyens, ceux qui ont œuvré pour le pays./.