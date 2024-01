Cameroun :: Un An Après, La Presse S’interroge : Qui A Tué Le Journaliste Martinez Zogo ? :: Cameroon

Le 17 janvier 2023, le corps sans vie et en état de putréfaction du journaliste Martinez Zogo, chef de chaine d’Amplitude FM, une radio de Yaoundé, la capitale du Cameroun a été retrouvé dans une banlieue de la ville.

Un an après, les enquêtes piétinent, le Syndicat National Des Journalistes du Cameroun SNJC, qu’ « un procès s’ouvre et que les coupables soient mis aux arrêts » La presse a fait chorus sur le sujet.

Il y a d’abord le SNJC qui « Demande au gouvernement Camerounais de mettre tout en œuvre pour que toute la vérité soit faite sur l’assassinat de Martinez Zogo afin que cesse l’impunité contre l’assassinat des journalistes installés au Cameroun. Il faut qu’un procès s’ouvre et que les coupables soient mis aux arrêts. Que le changement de juge d’instruction dans cette affaire ne devienne pas le moyen choisi par le gouvernement pour ne pas prendre ses responsabilités ».

Le quotidien Le Messager paraissant à Douala revient sur les Procédures sur l’assassinat de Martinez Zogo pour se demander qu’ « Un an après, à qui profite la dissimulation des crimes ». Causes de la mort indéfinies, enquêtes balbutiantes, procédures politisées, interférence des membres du gouvernement sur le déroulement de l’enquête, comment l’INFORMATION P consommation anarchique des lignes budgétaires 57, 65 et 94, par les pontes du régime, perturbe la procédure liée à l’assassinat du journaliste et lanceur d’alerte, Martinez Zogo.

Le quotidien La Nouvelle Expression fait un rappel mémoire pour dire qu’ « Il y a un an Martinez Zogo était enlevé » Kidnappé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023, l’ancien animateur de l’émission ‘’ Embouteillage ‘’ sur l’antenne d’Amplitude FM à Yaoundé avait été retrouvé mort le dimanche 22 janvier 2023. Un an après, l’enquête pour retrouver les auteurs de ce crime odieux reste embourbée.

Le quotidien Mutations de Yaoundé interroge « A quand le procès » Tout en citant Le syndicat des journalistes dénonce les lenteurs et atermoiements dans l’information judiciaire. Ambiance à ‘’ Amplitude FM ‘’ un an après.

Kalara, un journal spécialisé dans le domaine judiciaire revient sur « ce que Justin Danwé a dit sur l’implication de J-P Amougou Belinga ». Le nouveau juge d’instruction a organisé vendredi dernier une confrontation entre l’ancien Directeur des opérations de la Dgre et le patron du Groupe l’Anecdote après un autre face-à-face avec Maxime Léopold Eko Eko. Retour sur des déclarations tonitruantes et changeantes du lieutenant-colonel sur l’homme d’affaires, qui lui aurait promis une ‘’ forte récompense ‘’ avec la contribution du ‘’ ministre ‘’ après avoir profité de sa ‘’ vulnérabilité financière ‘’.



Comme corollaire à cette affaire, le journal La Nouvelle annonce de l’opération épervier-attitudes des camerounais : « Lassés… ». Écrit (Le Point Bi-Hebdo P.2) Dans son discours de fin d’année, le président de la République s’est encore montré suffisamment offensif quant à la lutte contre l’assainissement des mœurs et des détournements de derniers publics. Mais pour la majorité des Camerounais, il ne s’agit là encore que d’un autre effet d’annonce. Tout ce message ressemble à un disque rayé.