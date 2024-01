Sport : Les Supporters Du Real Madrid S'unissent Au Cameroun :: Cameroon

La création d'une association des supporters du Real Madrid au Cameroun fait naître un engouement sans précédent parmi les fans du célèbre club de football espagnol. Lors d'une conférence de presse tenue à Douala le samedi 13, le projet a été officiellement présenté, rassemblant tous les amoureux du Real Madrid à travers les dix régions du pays. L'objectif est de former un groupe solide et uni, capable de promouvoir les valeurs du Real Madrid non seulement à l'échelle nationale, mais aussi sur le plan continental.

Jusqu'à présent, les supporters du Real Madrid au Cameroun étaient dispersés aux quatre coins du pays. Aujourd'hui, ce projet ambitieux vise à les rassembler et à créer une communauté forte. Il s'agit d'une initiative qui va au-delà du sport, car elle entend favoriser le développement économique et social, l'inclusion et la diversité, en mettant l'accent sur des activités sportives et culturelles ayant un impact significatif sur la vie associative et quotidienne des Camerounais.

Le processus de recrutement des membres a déjà commencé et, à seulement deux semaines de la création de l'association, celle-ci compte déjà 102 membres enthousiastes. Un supporter devenu membre témoigne : "Ce qui m'a poussé à adhérer à ce mouvement, c'est avant tout l'amour que je porte au maillot du Real Madrid, mais aussi les valeurs qu'il incarne (...)".

Cette association des supporters du Real Madrid au Cameroun offrira de nombreuses opportunités aux membres, notamment la possibilité de se retrouver régulièrement pour regarder les matchs, d'organiser des événements sportifs et culturels, et de participer à des actions caritatives. En se réunissant autour de leur passion commune, les membres de cette association pourront renforcer les liens sociaux et promouvoir les valeurs de respect, de fair-play et de solidarité chères au Real Madrid.

Au-delà de son impact sur les supporters, cette initiative a également le potentiel de renforcer les liens entre le Cameroun et l'Espagne, en favorisant les échanges culturels et sportifs entre les deux pays. De plus, elle pourrait contribuer au développement du football au Cameroun en inspirant les jeunes joueurs à s'engager dans le sport et à viser l'excellence : ‘‘aujourd'hui nous portons un projet fédérateur qui permettra non seulement le développement économique et social, l'inclusion, la diversité en passant par les activités sportives et culturelles qui auront un impact fort sur la vie associative, la vie au quotidien des camerounais. Aujourd'hui c'est un projet sportif, mais je puis vous rassurer qu'il est encore plus un projet social aujourd'hui.’’ A déclaré Emmanuel Pascal Fembe, promoteur de la communauté des supporterS du réal au Cameroun