Dans un communiqué officiel rendu public aujourd'hui, Guibai Gatama, le leader éminent du Mouvement 10 Millions de Nordistes, exprime son vif mécontentement concernant l'absence du Grand Nord sur la liste des recrutements de vacataires à l'Université d'Ebolowa. Cette situation suscite des interrogations sur le respect des quotas ethniques dans le processus de sélection.

Le Mouvement 10 Millions de Nordistes, reconnu pour son engagement en faveur des droits et intérêts des Nordistes, soulève une préoccupation majeure quant à la représentativité régionale dans les recrutements universitaires. Guibai Gatama lui-même, interpellé par cette exclusion, déclare : "Moi, je cherche toujours où se trouvent mes sœurs et frères Nordistes. Et ici, je ne vois pas grand-chose."

Cette inquiétude soulève la question de savoir si la liste des recrutements respecte réellement les quotas ethniques et régionaux, garants d'une représentation équitable de toutes les parties du pays. L'absence de candidats du Grand Nord pourrait remettre en cause la transparence et l'équité dans le processus de sélection.

Le Mouvement 10 Millions de Nordistes appelle à une clarification immédiate de la part des autorités universitaires d'Ebolowa. Ils demandent des explications sur les critères de sélection utilisés et appellent à la publication détaillée des résultats, incluant la provenance géographique des candidats retenus.

Cette situation met en lumière la nécessité de garantir la diversité et la représentativité dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris dans le domaine de l'éducation. Le Mouvement 10 Millions de Nordistes insiste sur l'importance de prévenir toute forme de discrimination régionale et encourage un dialogue ouvert et constructif pour résoudre ce différend.

En attendant une réponse officielle des autorités universitaires, la controverse persiste, soulevant des questions cruciales sur l'équité et la justice dans le processus de recrutement des vacataires à l'Université d'Ebolowa. Les yeux restent rivés sur la manière dont cette situation sera résolue et sur les mesures qui seront prises pour assurer une représentation équilibrée de toutes les régions du pays.