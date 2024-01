Afrique :: Can Total Énergie 2023: Les "Gros" Surpris D'entrée :: Africa

Avec la défaite du Ghana face au cap vert et les résultats de l'Égypte et du Nigeria, cette première journée de la Can ivoirienne ne commence pas sous de meilleurs auspices pour les gros.

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations bat son plein depuis le 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

Pour lancer le bal, le pays hôte est venu à bout de la Guinée-Bissau au stade Olympique Alassane Ouattara. Seko Fofana et Jean-Philippe Krasso ont permis aux Eléphants de briller d’entrée comme en 1984. Leader du groupe A avec 3 points désormais, les poulains de Jean-Louis Gasset sont en pole position pour le second tour.

Au-delà de cette belle performance, on a déjà les premières surprises de la compétition.

D’autres favoris se sont fait peur. Le Nigeria, très attendu pour son premier match contre la Guinée-Equatoriale, à surpris plus d’un. Avec un jeu peu attrayant, Victor Osimhen et ses coéquipiers ont subi les assauts du Nzalang Nacional. Ils ont concédé l’ouverture du score à la 36’ de jeu. Iban Salvador a pris de court Stanley Nwabili sous les yeux de la légende nigériane, Jay-Jay Okocha.

L’attaquant de Naples en Serie A, a remis les siens sur les rails deux minutes plus tard (1-1). Certains croyaient au retour des Supers Eagles. Il n’en était rien. La Guinée-Equatoriale a tenu tête aux poulains de José Vitor dos Santos Paseiro contre toute attente.

L’autre grosse surprise était au stade Le Félix Houphouët Bouagny. Cet antre n’a pas souri aux pharaons d’Egypte. Archi favoris avant le coup d’envoi, Mohammed Salah et les siens ont eu chaud contre la Mozambique.

Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir l’attaquant de Liverpool arracher le point du match nul (2-2). Pourtant, personne n’imaginait une telle fin pour ces deux pays cités parmi les favoris de cette 34e édition de la CAN.

Le Ghana quant à lui s’est incliné face au Cap– Vert contre toute attente.

Les coéquipiers de Jordan Ayew qui avaient réussi à recoller au score leur adversaire du jour se sint finalement incliné sur un but encaissé dabs les toutes dernières minutes de la rencontre.

Les requins bleus sont désormais leaders de leur poule.

Ces premières surprises annoncent déjà des couleurs de cette compétition .

NB: Photo d'illustration, © ABIDJAN.NET PAR FRANCK FIFE