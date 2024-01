Assassinat Du Journaliste Martinez Zogo : Un Journal Camerounais Dénonce Rfi. :: Cameroon

De façon ramassée, Chantal Biya, l’assassinat de Martinez Zogo, les listes électorales, et l’élection présidentielle sont les sujets qui ont retenus l’attention de la presse.



Le journal La Meteo paraissant à Yaoundé la capitale est revenu sur l’Assassinat de Martinez Zogo pour accuser la Radio Mondiale. Avec un titre plutôt dénonciateur « Rfi au secours des manipulateurs ». Pour le journal, A l’approche de l’an 1 du meurtre des plus crapuleux du journaliste enlevé, torturé et …, le 17 janvier 2023, et dont le corps, sans vie, est retrouvé 5 jours plus tard, mutilé et en état de décomposition avancé, à Ebogo 3, du côté Soa, banlieue de Yaoundé, certains medias et lanceurs d’alerte, d’un genre nouveau, continuent (et davantage) de se nourrir du cadavre du très célèbre animateur radio. Et font feu de tout bois pour perturber la Justice, non sans distraie les opinions nationale et internationale, notamment avec une histoire, invraisemblable, du deuxième commando. Après enquête, ces affabulateurs sont à la solde d’un cabinet noir.



Sur le plan politique, les préparatifs des prochaines échéances électorales au Cameroun vont plutôt bon train. Notamment avec Elections cameroun ELECAM qui affiche « Déjà 7 361 875 électeurs inscrits sur les listes ». Le journal Le Drapeau précise que Selon la radiographie des inscriptions par région en 2023 publiée ce 10 janvier par Elections Cameroon (Elecam), 7361 875 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral. Avec plus d’un million d’inscrits chacune, les régions du Centre, de l’Extrême Nord et du Littoral sont en tête des statistiques d’électeurs inscrits.

C’est dans cette dynamique de la présidentielle que Dr/Me Michael Asong Khumbah explique dans le quotidien Le Messager « Pourquoi je suis candidat à la présidentielle de 2025 ». Médecin, avocat au barreau du Rwanda et arbitre au centre d’arbitrage international de Kigali, il décline les raisons qui sous-tendent sa candidature à la magistrature suprême en 2025. Cidessous l’intégralité de sa lettre ouverte adressée à tous les camerounais sans exclusive. Peut-on lire

Au sommet de l’Etat, The Politics Hebdo, un journal de Douala a détecté un Outrage à Première Dame et annonce que « Les Franckistes au secours de Chantal Biya » Il faut préciser ici que le mouvement Franckiste est une dynamique créée pour soutenir la candidature de Franck Biya, le fils du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle.

Pour le journal, Marlène Emvoutou récemment nommée secrétaire nationale à la Communication du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité (MCFP) a été exclue le 7 janvier 2024 par Mohamed Rahim Noumeu Président exécutif du Mcfp.

Cette exclusion fait suite à sa sortie jugée maladroite contre la Première dame. Avec des propos discourtois dans une lettre vœux, dans laquelle, elle égratigne au passage le parti pour lequel elle était jusque-là Senacam.

En Rappel historique, InfoMatin, un journal de Yaoundé titre sur « Ahidjo, PM à 34 ans ». En se dotant, ce 9 janvier, d’un Premier ministre trentenaire, la France fait ce que fit le Cameroun en 1958. On peut, ou presque, en dire autant de Paul Biya, directeur du cabinet civil du président de la République à 34 ans, ministre-secrétaire général de la présidence (Sg/Pr) à 35 ans, ministre d’Etat, Sg/Pr à 36 ans. Ensuite, Premier ministre à 42 ans.