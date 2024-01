Cameroun :: Le Dr Paul César Njikam Annonce La Tenue Dune Mission D'études Et D'informations En France. :: Cameroon

Le Dr Paul César NJIKAM président de la chambre du commerce électronique et de l'économie numérique annonce une mission d'études et d'informations en France .

C'est dans une correspondance daté du 21 décembre 2023 parvenue au sein de notre rédaction que le président de la chambre du commerce,de l'industrie de l'information,de la communication et de l'économie numérique ( CETIT &DE) le Dr Paul César NJIKAM MOUICHE a tenue à rendre publique cette mission d'études et d'informations qui se déroulera en France au premier semestre de cette année 2024( Mars- Juin 2024).

Cette mission aura pour but de rencontrer les organismes et associations exerçant dans le même objet social que la chambre d'une part, et d'autre part de nouer des contrats d'affaires bénéfiques dans le domaine de l'économie numérique.

Pour toutes informations utiles veuillez trouver ci-joint le communiqué Officiel et la demande de souscription.