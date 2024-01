Cameroun :: Patrice Ekwe Edimo Silo Présente Ses Vœux 2024: «Pour La Victoire Des Valeurs Coutumieres En 2025 » :: Cameroon

Camerounaises, Camerounais, Peuples du Cameroun, au nom de l’Union Coutumière et Solidaire de la Résistance et en mon nom personnel, je veux d’abord adresser mes vœux personnels à chacune et à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches.

Malgré le climat général difficile au Cameroun, je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, faite de Santé, de bonheur, de solidarité, de lucidité et j’en suis persuadé, de succès dans toutes vos démarches, des vœux de vie et d’espérance en particulier pour celles et ceux que l’année 2023 a laissés dans la peine ou la difficulté.

L’année 2023 s’est achevée dans un contexte déplorable. Contrairement aux promesses du Chef de l’Etat et du Gouvernement UNC-RDPC, la crise s’est aggravée et étendue.

Pour ce traditionnel rendez-vous des vœux pour la nouvelle année 2024, ma pensée va d'abord vers ceux que les violences du système politique colonial ont abattus, je pense à toutes les familles du Nord-Ouest et Sud-Ouest, à toutes les familles de Dikolo-Bali jetées à la rue injustement, pour ceux qui seront seuls, malades, pour ceux que la crise frappe cruellement, je pense surtout aux jeunes victimes du chômage, à tous et toutes, je souhaite que l'an nouveau donne des raisons d'espérer. Nul ne peut vivre sans espoir.

La nouvelle année peut et doit être l'année de la quiétude, de la loyauté et du courage.

Voici un pouvoir UNC-RDPC à bout de souffle, totalement divisé sur les enjeux de pouvoir alors qu’ils sont ensemble depuis plus de 60 ans dans la gestion de l’Etat du Cameroun avec le bilan médiocre que l’on connaît :

- La désorganisation des Institutions coutumières.

- La désorganisation des nombreux services publics.

- Plus de 60 ans de gestion de la Nation, vous n’ayez vu ni d’amélioration significative dans le service rendu aux peuples et sans que vous n’ayez vu d’investissement majeur sortir de terre, bref sans que les Camerounaises et Camerounais, les peuples du Cameroun sachent à quoi ont vraiment servi leurs impôts ?

Aujourd’hui, l’Etat du Cameroun est confronté à plusieurs crises : crise du développement politique, économique, sociale et culturelle.

La principale question qui se pose pour 2024 et surtout pour l’année 2025, année des élections (Présidentielle, Législatives et Municipales), est à mon sens, la suivante :

« l’Etat du Cameroun saisira t’il les opportunités de se réformer fondamentalement et de se tourner vers l’avenir tout en protégeant, en défendant ses valeurs coutumières ? »

Les US ET COUTUMES ne sont pas antinomiques avec la modernité, au contraire.

L’ampleur de situations nouvelles qui résultent de l’état du monde confèrent une obligation ardente et urgente de bousculer les compromis au profit d’un volontarisme éclairé par des ambitions à la hauteur des enjeux, cohérentes et réalistes. Cette ambition s’impose à l’Etat du Cameroun comme aux Etats africains.

Notre pays, le Cameroun, est menacé dans ses fondations mêmes. Et pourtant, il dispose cependant d’atouts exceptionnels. Les Peuples du Cameroun le ressentent et attendent un sursaut. C’est bien le sens de la réflexion que nous avons souhaité partager dans ces voeux.

Cette réflexion doit se faire sur la base d’éléments de réponse susceptibles d’éclairer une action de rassemblement à partir d’un socle de valeurs coutumières largement partagées.

Encore une fois, les solutions sont là, à portée de main. A nous de les explorer et d’en débattre collectivement.

Les systèmes de GOUVERNANCE menés depuis les colonisations jusqu’à présent ont prouvé leur inefficacité. La question n’est plus de remplacer l’UNC-RDPC par le SDF, le MRC, l’UPC ou le M.P. Mais de changer de système de Gouvernance, de vision. De retrouver une vision, comme nos MARTYRS ont toujours voulu le faire à chacun des grands tournants de notre longue histoire. A nous de décider si nous préférons choisir notre destin ou le subir.

Nous devons donc unir nos forces pour rappeler que la souffrance ressentie par beaucoup de nos compatriotes face à la mondialisation, face aussi à la déshumanisation de ce système politique COLONIAL qui a misé sur la dislocation des ethnies, un système d’exploitation irresponsable et de corruption nocif, n’est pas une fatalité. Mais aussi pour en finir avec un système, un modèle d’arrogance du pouvoir politique aussi nuisibles et immorales que ridicules.

Pour cela, l’Union Coutumière et Solidaire de la Résistance appelle de ses vœux les Peuples du Cameroun de s’UNIR, de se RASSEMBLER pour élaborer un nouveau PROJET POLITIQUE. Un PROJET FEDERATIF pour des REFORMES de fond. Ce PROJET devrait avoir comme URGENCE, comme AMBITION : la FORME de l’ETAT, le FEDERALISME, la revalorisation de nos VALEURS COUTUMIERES, en coopération étroite avec les CHEFFERIES. Cela suppose des adaptations empiriques tenant le plus grand compte de la réalité des Peuples du Cameroun. Il s'agit de faire prévaloir en toutes circonstances les « US et COUTUMES » à travers les autorités coutumières et un droit autochtone qui doivent fonder la Nation camerounaise de 2025, surtout, sur lesquels devrait s'appuyer toute politique du développement. UN DEVELOPPEMENT ENDOGENE.

Pour rappel, notre pays le Cameroun, est composé de groupements ETHNIQUES. La colonisation occidentale a accéléré la destruction de nos US et Coutumes, de nos valeurs coutumières.

Les chefferies coutumières constituent des fondations, des bases de l’unité nationale, de l’identité culturelle et de l’équilibre social au sein des diverses groupes ethniques. Elles sont donc beaucoup plus proches de la population et sont à même de résoudre les problèmes de proximité. Notre pays aujourd’hui est défiguré par l’acculturation, l’éducation occidentale et la corruption !

Quel genre de valeurs domine aujourd’hui notre pays quand ses Chefferies coutumières sont maltraitées ? Nous devons en finir avec tout cela.

Camerounaises, Camerounais, Peuples du Cameroun, vous avez entre vos mains pour les ELECTIONS DE 2025 (Présidentielle, Législatives et Municipales), une chance pour une alternance et une alternative pour répondre positivement aux défis de notre temps, aux défis que nous posent le système occidental basé sur la corruption et l’exploitation des pays africains entre autres mais surtout, de couper le cordon ombilical avec l’OCCIDENT.

Camerounaises, Camerounais, Peuples du Cameroun, notre pays, devrait adopter un système d'organisation fédéraliste, un ETAT FEDERAL. Pour cela le Cameroun doit conquérir son INDEPENDANCE, sa SOUVERAINETE, afin d’agir pour construire une NOUVELLE REPUBLIQUE, une République des Peuples organisée et gouvernée autour de la communauté des ETHNIES qu’incarnent les CHEFFERIES COUTUMIERES.

Nous pensons qu’après soixante années d’indépendance confisquée, aujourd’hui, la collaboration entre l’Etat du Cameroun et les Chefferies coutumières s’impose, s’impose au pouvoirs politique et à tous les peuples camerounais comme un devoir et une nécessité. La Chefferie coutumière doit être le plus solide point d’appui du levier avec lequel l’Etat doit composer ! Les Chefferies coutumières sont donc loin d’être des partenaires passifs de la scène politique nationale.

La protection et la conservation des coutumes, sont fondamentales et c’est un combat de tous les instants, indispensable pour la préservation et la pérennisation de nos spécificités et de nos identités camerounaises, dans un monde en constante mutation et où la diffusion des nouvelles technologies de communication et de l’information tendent à uniformiser toutes les cultures dans un moule unique qui gomme toutes les différences culturelles des peuples.

Dans cette mondialisation qui comporte malgré tout des aspects positifs, nous devons veiller, cependant, à ce que la société de consommation ne soit pas le modèle unique proposé à nos enfants, au détriment de la culture et des valeurs coutumières.

Les Chefferies ont un rôle important à jouer dans ce contexte, et elles constituent une forteresse une protection au service de l’Etat du Cameroun et des peuples autochtones pour faire perdurer et transmettre aux générations futures les richesses et les particularismes des identités camerounaises.

Au-delà des ambitions et des propositions concrètes, tout projet politique pour la PRESIDENTIELLE de 2025 doit s’inscrire nécessairement dans un contexte des US et COUTUMES du Cameroun. Ce contexte en conditionne la réalisation et donc, son appréciation par les Peuples du Cameroun.

C’est pourquoi, vous l’avez compris, il est grand temps de tourner la page de ce système politique qui joue une bien mauvaise partition pour la Nation camerounaise.

La République du Cameroun est « Une et indivisible », mais elle est avant tout une mosaïque de groupes d’ethnies divers. Le ciment de cette mosaïque, ce sont à la fois nos valeurs fondamentales communes de Paix, de Travail et de Patrie, mais également la reconnaissance et le respect de nos valeurs coutumières, de nos identités.

S’il faut être pessimiste par la pensée, il faut être optimiste dans l’action, en s’appuyant sur les valeurs coutumières du Cameroun pour sortir notre pays de ce processus néfaste, mortel, catastrophique et affligeant.

Camerounaises, Camerounais, Peuples du Cameroun, mobilisons-nous et travaillons pour l’avenir de nos VALEURS COUTUMIERES ! De nos CHEFFERIES COUTUMIERES ! DE LA NATION CAMEROUNAISE !

Restons mobilisés et unis face aux moyens violents, monstrueux et cruels de la politique de l’Occident. La paix et l’équilibre du Cameroun en dépendent.

Je souhaite à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et aux peuples du Cameroun une très bonne et heureuse année 2024.

Bonne année à la réussite de la Nation du Cameroun.

Vive la République !

Vive le Cameroun !

Patrice EKWE EDIMO SILO

Union Coutumière et Solidaire de la Résistance